SLOBODNA BOSNA SLAVI "ER SRBIJU" KOJU JE VUČIĆ STVORIO! Godinama vodili kampanju protiv njega, a sada... (FOTO)
Slobodna Bosna, sarajevski medij koji godinama maltene razapinje na krst predsednika Srbije i njegovu porodicu, kritikuje Srbiju sa Vučićem na čelu, sada slavi moćnu "Er Srbiju" koja nesebično spasava sve narode regiona!
Državljani ex-yu država - Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske - koji su evakuisani iz Izraela zahvaljujući ambasadi Srbije i Ministarstvu spoljnih poslova, konačno su bezbedni - tokom noći stigli su u Beograd.
Slobodna Bosna piše da je "specijalnim letom u glavni grad Srbije doputovalo 67 osoba koje su evakuirane iz Izraela i to u nekoliko koraka, a prvo je bio organiziran kopneni prelazak do egipatske granice, odnosno do transporta ka aerodromu u egipatskom ljetovalištu".
Predsednik Srbije Aleksanadr Vučić je i u pandemiji i u poplavama uvek pokazivao da snažna Srbija pomaže svima u nevolji.
Kurir Politika