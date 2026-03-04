Slušaj vest

U Misiji Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu danas je održan brifing sa svim predstavnicima država članica Evropske unije i predstavnicima evropskih institucija o situaciji na KiM, na kojem su im predočene posledice primene tzv. zakona o strancima i vozilima, čiju je primenu Priština najavila od 15. marta.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je predstavnicima država članica EU i ambasadorima u Briselu preneto kakvo je stanje na terenu i da su im predočene posledice primene tih izuzetno štetnih i opasnih tzv. zakona.

Istakao je da je predstavnicima članica EU ukazano na neophodnost očuvanja srpskih institucija na KiM, u prvom redu zdravstva, školstva i univerziteta.

- Govorili smo o konkretnim primerima, ukazali da je više od 10.000 naših ljudi najdirektnije ugroženo tim eskalatornim i diskriminatornim odlukama. Ukazali smo da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, radeći sve mimo dijaloga, pokušava na taj način da zapravo izbegne dijalog, da ga stavi pod noge i da takvim eskalatornim potezima dodatno ugrozi mir i bezbednost ne samo na KiM, već na prostoru čitavog Zapadnog Balkana - rekao je Petković novinarima u Briselu.

Foto: ustupljene fotgorafije

Dodao je da su iskoristili priliku da još jednom ukažu na politiku predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije da je Srbija posvećena očuvanju mira, stabilnosti i učešću u dijalogu.

- Da probleme jedino i isključivo možemo rešavati u dijalogu kompromisnim rešenjem, a da sve ono što se dešava mimo toga zapravo pokazuje antisrpsku politiku Aljbina Kurtija, koja ima za cilj etničko proterivanje srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije - naveo je direktor Kancelarije za KiM.

On je naglasio da je za Srbiju apsolutno neprihvatljivo bilo kakvo gašenje ili dovođenje u pitanje funkcionisanja i postojanja srpskih institucija na KiM, u prvom redu školstva i zdravstva i da će Srbija apsolutno sve učiniti da ukaže međunarodnoj zajednici o kakvom problemu je reč i da zapravo Kurti ima nameru da takvim zakonima i propisima nastavi politiku proterivanja srpskog naroda koja se od 1999. godine sprovodi na prostoru KiM.

Petković je naglasio da je bila velika zainteresovanost među učesnicima brifinga i da je bila pripremljena i video prezentacija sa najkonkretnijim primerima.

Foto: ustupljene fotgorafije

- Nakon toga je usledila veoma živa diskusija i pitanja učesnika i naši odgovori koji su jasno pokazivali o čemu je reč na KiM, gde smo najotvorenije tražili podršku država članica EU da izvrše preko potreban pritisak na Prištinu, da se zaustavi humanitarna katastrofa koja može da se desi od 15. marta i najave Prištine da krene sa tim eskalatornim i protivpravnim odlukama koje se odnose na Srbe koji žive naročito na severu KiM - naveo je Petković.

Na pitanje šta konkretno očekuje od EU, Petković je odgovorio da je najneophodnije da se Priština vrati dijalogu i da se umesto jednostranih eskalatornih poteza problemi rešavaju u dijalogu.

- Da, kako je i sama Evropska unija rekla, pitanje naših institucija na Kosovu i Metohiji treba da se rešava kroz dijalog, a mi govorimo o tome da opstanak naših srpskih institucija zdravstva i školstva se mora rešavati u dijalogu i to kroz okvir formiranja Zajednice srpskih opština(ZSO). Dakle, hitno formiranje ZSO, hitno stavljanje na sto predloga statuta, što je neophodno kako bismo u potpunosti rešili problem koji generiše Kurti - naveo je Petković.

On je naglasio da je cela ideja sa tim takozvanim zakonom o strancima ne primena nekakvog zakona za koji Kurti govori kako je po evropskim standardima, već da se dovede u pitanje opstanak srpskih institucija, zato što ogroman broj ljudi koji radi u tim institucijama neće moći da radi ili dolazi na KiM ukoliko krene primena tog zakona, jer ti ljudi nemaju prištinska dokumenta.

Foto: ustupljene fotgorafije

- Zato je važno da se pronađe rešenje da ljudi ostanu, da žive i rade na KiM, da opstanu naše institucije i da nastavimo u dijalogu traganja za rešenjem. Jer mir, stabilnost je ono što nam je preko potrebno. Na tome sve vreme insistira i govori predsednik Vučić. Vidite šta se sve dešava u svetu, o kakvim problemima, ratovima i razmerama katastrofe je reč. Da gledamo da sačuvamo mir i stabilnost u našem dvorištu, u našoj kući i da tražimo rešenje za opstanak Srba na KiM - rekao je Petković.

Šef Misije Srbije pri EU Danijel Apostolović rekao je da je bio odličan odziv na brifing i da je zadovoljan zbog tako velikog interesovanja predstavnika zemalja EU.

Naglasio je da su došle sve države članice EU, da su bili ambasadori EU u političko-bezbednosnom komitetu, predstavnici država članica u radnim grupama Saveta EU za proširenje i za Zapadni Balkan, predstavnici Evropske spoljnopolitičke službe, Evropske komisije, kao i predstavnici specijalnog predstavnika za dijalog.

- Ono što je još važnije jeste da ovo je bila živa diskusija, otvoren razgovor. Kolege su mogle da postave sva pitanja koja ih zanimaju, bilo da su priznavači ili nepriznavači. Veoma živa diskusija i mislim da ćemo u narednom periodu učestalije organizovati ove briefinge jer smatram i vidim da su korisni - rekao je Apostolović.