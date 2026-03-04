Više javno tužilaštvo u Beogradu
NOVE PRETNJE PREDSEDNIKU PREKO DRUŠTVENIH MREŽA: Tužilaštvo hitno reagovalo, naložilo policiji da utvrdi ko je osoba koja je objavila preteći sadržaj!
Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je Ministarstvu unutrašnjih poslova RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju identifikovanja lica L.B. koje je na društvenoj mreži “Facebook” postavilo objavu - karikaturu na kojoj drugo lice ubija predsednika Republike uz preteće komentare.
Pretnje na Fejsbuku Foto: Printscreen Facbook
Naloženo je da se u cilju potpunog utvrđivana činjeničnog stanja identifikuje lice L.B, te da se obavi razgovor na sve okolnosti povodom sporne obrave.
Takođe je zatraženo da se radnje preduzmu u što kraćem roku i da se o prikupljenim obaveštenjima obavesti tužilaštvo.
