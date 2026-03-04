Slušaj vest

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je Ministarstvu unutrašnjih poslova RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju identifikovanja lica L.B. koje je na društvenoj mreži “Facebook” postavilo objavu - karikaturu na kojoj drugo lice ubija predsednika Republike uz preteće komentare.

pretnje smrću.jpg
Pretnje na Fejsbuku Foto: Printscreen Facbook

Naloženo je da se u cilju potpunog utvrđivana činjeničnog stanja identifikuje lice L.B, te da se obavi razgovor na sve okolnosti povodom sporne obrave.

Takođe je zatraženo da se radnje preduzmu u što kraćem roku i da se o prikupljenim obaveštenjima obavesti tužilaštvo.

Ne propustitePolitikaKO JE LJILJANA BRALOVIĆ DA PRETI NEČIJOJ MAJCI I OCU SAMO ZATO ŠTO PODRŽAVAJU VUČIĆA? Gnusne reči zgrozile Srbiju: "Ima da ih jašemo i šutiramo"
Ljiljana Bralović
PolitikaU STRELJANJU VUČIĆA NE VIDE NIŠTA SPORNO! Skandalozna izjava Danice Vučenić, opravdava jezive pretnje Aleksandra Dikića (VIDEO)
Danica Vučenić
PolitikaPRETNJE SMRĆU PREDSEDNIKU VUČIĆU: Više javno tužilaštvo naložilo identifikovanje lica koje je objavilo sramnu fotografiju groba
screenshot_1749373445654.jpg