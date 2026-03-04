Slušaj vest

"Najnoviji izlivi mržnje prema predsedniku Vučiću su, po svom karakteru, zastrašujući, duboko izopačeni i nadasve opasni. Svakodnevni pozivi na likvidaciju, uz korišćenje najgorih uvreda i kleveta, toliko su zastupljeni u određenim delovima medijske i političke scene, da su postali deo uobičajenog narativa. Štaviše, govor mržnje u opozicionim krugovima i delu javnosti ne samo da je normalizovan, već je postao i svojevrstan uslov za tzv. opoziciono delovanje, kome inače nedostaje svaka vrsta političkog supstrata i zdravog razuma", rekao je Vuk Stanković.

Dodao je da najnoviji ispadi malicioznog političkog egzibicionizma, oličeni u praksi nošenja krsta na kome je razapeta lutka sa likom predsednika Republike Srbije i neukusne karikature, kao tobožnje slutnje onoga što se sprema Aleksandru Vučiću, moraju se tumačiti kao poziv na ubistvo, te kao takvi procesuirati i sankcionisati u skladu sa zakonom.

Foto: Kurir

"Nije reč o umetničkoj slobodi, kako bi neki želeli da to predstave i iza koje bi neki hteli da se sakriju. Posebno u delikatnom vremenu u kome živimo, a svakako i u regularnim vremenima, ne smemo dozvoliti ugrožavanje integriteta demokratskog procesa, prećutnom legitimizacijom rečnika uvreda i kleveta u javnom govoru protiv predsednika Srbije, njegove porodice i najbližih saradnika, ali i protiv svih koji misle drugačije", ukazao je ministar.

Foto: Facebook

Poručio je da najoštrije osuđuje takvo ponašanje i dodao da kao građanin ove zemlje i kao ministar u Vladi, poziva na momentalni prestanak egzibicionističkih i duboko nemoralnih performansa, kako bi prevladali prostor za racionalnu kritiku, elementarno uvažavanje drugačijeg mišljenja i tolerancija prema neistomišljenicima.