Kako je najavljeno, susret predsednika Srbije i ruskog ambasadora biće održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u Beogradu.

Sastanak je zakazan za 10 časova, a očekuje se da će tokom razgovora biti razmotrena aktuelna pitanja od značaja za bilateralne odnose Srbije i Rusije, kao i teme vezane za političku i diplomatsku saradnju dve zemlje.