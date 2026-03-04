Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra se sastaje sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan Harčenkom u Beogradu
Sastanak
VUČIĆ SUTRA SA BOCAN-HARČENKOM! Važan sastanak tačno u 10: Na stolu ključne teme!
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan Harčenkom.
Kako je najavljeno, susret predsednika Srbije i ruskog ambasadora biće održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u Beogradu.
Sastanak je zakazan za 10 časova, a očekuje se da će tokom razgovora biti razmotrena aktuelna pitanja od značaja za bilateralne odnose Srbije i Rusije, kao i teme vezane za političku i diplomatsku saradnju dve zemlje.
Kurir.rs
Reaguj
11