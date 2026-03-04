Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan Harčenkom.

Kako je najavljeno, susret predsednika Srbije i ruskog ambasadora biće održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u Beogradu.

Sastanak je zakazan za 10 časova, a očekuje se da će tokom razgovora biti razmotrena aktuelna pitanja od značaja za bilateralne odnose Srbije i Rusije, kao i teme vezane za političku i diplomatsku saradnju dve zemlje.

