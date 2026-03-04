Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas srpskom strelcu Aleksi Rakonjcu na osvajanju bronze na Evropskom prvenstvu u Jerevanu.

"Čestitam Aleksi Rakonjcu na osvojenoj bronzanoj medalji u disciplini 'Solo' vazdušnom puškom na Evropskom prvenstvu u Jerevanu. Još jedan dokaz da posvećenost, talenat i mirna ruka donose vrhunske rezultate. Ponosni smo na naše sportiste koji Srbiju predstavljaju na najbolji mogući način", napisao je Vučić na svom nalogu na društvenoj mreži Iks.

Reprezentativac Srbije u streljaštvu Aleksa Rakonjac osvojio je danas bronzanu medalju u disciplini "Solo" vazdušnom puškom na Evropskom prvenstvu u Jerevanu.

