Blokaderi Sergej Trifunović i Marko Vidojković koriste svaku priliku da napadnu predsednika Aleksandra Vučića, ali i svoju državu Srbiju, a ranije nisu tako govorili.

Poslednji u nizu napada imao je Vidojković, koji je sa svojim blokaderskim pajtosom Nenadom Kulačinom u emisiji "Dobar, loš, zao" na Šolakovoj televiziji Nova, zatražio da SAD intervenišu u Srbiji kao u Iranu, dok predsedniku Vučiću priželjkuju sudbinu ubijenog ajatolaha Hamneia!

Podsetimo, da ranije nije bilo tako...

"Da Vučić ipak ostane na vlasti", govorio je Vidojković, a nadovezao se Sergej Trifunović rečima:

"Od Vučića mogu doći samo gori i gori".

