Simuna Žakula iz Doboja, koja je i dalje zarobljena u Dubaiju, rekla je da njoj i još 15 putnika ambasada BiH nije pomogla niti dala nikakvu garanciju da će uskoro moći da napuste to područje. Sa druge strane, kako ističe ona, predsednik Srbije Aleksandar Vučić već je poslao dva aviona po svoje građane.

- Vučić je poslao dva aviona po svoje, a naša vođa puta je kontaktirala ambasadora BiH ovde, ali nije nam dao nikakve garancije, ne možemo se uzdati u naš savet ministara. Prepušteni smo sami sebi i ne možemo se uzdati u našu vladu, tako da radimo na sve strane da nas neko povuče odavde jer ovde situacija nije ni malo dobra - rekla je ona i pojasnila situaciju:

- Mi smo i dalje u Dubaiju, nemamo nikakvu garanciju kad će poleteli taj avion kojim smo došli iz Sarajeva. Nemamo nikakvih informacija od vlade, nikakve zvanične, jutros kad sam čitala izjavu Konakovića, on je dao neki svoj stav za rat, ali se nijednom nije obazreo na činjenicu da ovde postoje turisti iz BiH i RS i shvatili smo da niko o tome vodi računa - rekla je ona, a njenu izjavu objavio je vlasnik Pinka Željko Mitrović.

- Prepušteni smo sami sebi, uzdamo se u Vučića, iz Doboja smo, ima nas 15, došli smo preko agencije, imamo BiH pasoše, mada ja jedina imam srpski pasoš - kaže Simona.

Prema njenim rečima, ta grupa je jutros trebalo da krene, ali su saznali da je let odložen i da ga je preuzela vlada Crne Gore za svoje građane.

U postu na Instagramu, u kojem je objavio fono izjavu Simune Žakule, Željko Mitrović je naveo da je spreman da BiH da na raspolaganje svoj najveći avion.

- Spreman da na raspolaganje Bosni i Hercegovini ustupim svoj najveći avion Embrajer Legacy za izvlačenje građana Bosne i Hercegovine iz UAE, potpuno besplatno. Ovo znači, da ću avion i hrabru posadu staviti na raspolaganje građanima Bosne i Hercegovine potpuno besplatno, sve što Bosna i Hercegovina treba da uradi je da obezbedi dozvolu EASA i plati gorivo! - napisao je Mitrović.

Podsetimo, još jedan avion iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa građanima koji su evakuisani sa Bliskog istoka sleteo je jutros u Beograd.