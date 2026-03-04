Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je Zdravku Ponošu na njegov bezobrazluk na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"I ovakvi likovi kao što je mučeni Zdravko Ponoš pretenduju da vode Srbiju. Idiotski komentari, jurenje lajkova, bez ikakvog smisla i ideje. Bukvalno je sebe opisao - influenserka. Samo wannabe. Influenserke imaju ozbiljan posao i karijeru u odnosu na njega. Di_eja", napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži "X".

Predsednik Vučić je logično rezonovao rekavši:

"Neverovatne se stvari dešavaju, ne razumem odakle ljudima potreba da ratuju kad znaju koliko zavisimo od Bliskog istoka i njihovih energetskih izvora".

Na te predsednikove reči, Ponoš je imao sramotan komentar:

"Obećava mir i stabilnost, a rezonuje kao influenserka iz Dubaija", napisao je Ponoš.

Ne propustitePolitika"A, DA, VUČIĆ JE KRIV" Brnabić pravo u metu posle evakuacije iz Dubaija: Bravo za Srbiju i Er Srbiju! Ko beše kriv što Er Srbija postoji?
Ana Brnabić
Politika"KADA SVET BUKVALNO GORI, KADA SE NE ZNA ŠTA DONOSI SUTRA - SRBIJA IMA NADU" Brnabić o stabilnoj politici Vučića: Neko je godinama radio da budemo bezbedni
Ana Brnabić Skupština Srbije Narodna skupština (4).jpeg
PolitikaBRNABIĆ O OPTUŽBAMA BORKA STEFANOVIĆA: SNS podršku traži od građana Srbije, blokaderi iz bivše vlasti od stranaca
Ana Brnabić (1).jpeg
Politika"PROPUSTILA SAM OŠTRU REAKCIJU CRTA NA DIREKTNE POZIVE NA NASILJE TOKOM IZBORNOG DANA": Brnabić reagovala na pretnje blokadera Dejana Ilića
Ana Brnabić Skupština Srbije Narodna skupština (2).jpeg