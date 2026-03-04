Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je Zdravku Ponošu na njegov bezobrazluk na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"I ovakvi likovi kao što je mučeni Zdravko Ponoš pretenduju da vode Srbiju. Idiotski komentari, jurenje lajkova, bez ikakvog smisla i ideje. Bukvalno je sebe opisao - influenserka. Samo wannabe. Influenserke imaju ozbiljan posao i karijeru u odnosu na njega. Di_eja", napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži "X".

Predsednik Vučić je logično rezonovao rekavši:

"Neverovatne se stvari dešavaju, ne razumem odakle ljudima potreba da ratuju kad znaju koliko zavisimo od Bliskog istoka i njihovih energetskih izvora".

Na te predsednikove reči, Ponoš je imao sramotan komentar: