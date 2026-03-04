Slušaj vest

Srpski biznismen Branko Babić objavio je snimak koji najbolje ilustruje rezultate politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vremenu kada je skoro ceo svet u grotlu nemira i sukoba.

Na ključno pitanje koje se postavlja na početku snimka "Živiš u Srbiji, zar se ne plašiš?" odmah stiže jasan odgovor- "Ne, jer znam ko nas čuva!", sa slikom predsednika Vučića i veličanstvenim kadrovima sa vojne vežbe "Snaga jedinstva", na kojoj je prikazana spremnost Vojske Srbije.

Kako je Kurir već pisao, mudra politika predsednika Vučića rezultirala je time da sada, kada u svetu bukti više velikih ratova, u kojima učestvuju najveće i najjače svetske sile, naše rukovodstvo nije reaktivno, već proaktivno. Kako je naglasio Vučić, u njegovom fokusu je izrada plana 2030-2035, koji će uskoro biti predstavljen javnosti.

On je nakon napada na Iran, još jednom ponovio građanima Srbije da nema razloga za paniku zbog napada na Iran, i skrenuo je pažnju da neki ljudi u Srbiji ratove vole da gledaju uz kokice, kao utakmicu, dok neki paniče.

- Nema mesta panici. Jedina briga koju imam je Srbija, i o njoj brinem danonoćno, i suviše sam ja odgovoran i ozbiljan da bih stvari prepuštao slučaju. Srbija će biti mirna, sigurna i stabilna.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI OTVORILI SEZONU LOVA NA VUČIĆA! Analitičari: Psihički labilna osoba može dobiti podstrek da "uzme pravdu u svoje ruke" i pokuša da ubije predsednika
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"VUČIĆ VEĆ POSLAO 2 AVIONA PO SVOJE GRAĐANE, A MI SMO PREPUŠTENI SAMI SEBI" Očajna žena iz BiH zarobljena u Dubaiju: "Niko od naše vlasti o nama ne vodi računa"
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaNIJE OVO 'UMETNIČKO IZRAŽAVANJE' VEĆ OZBILJNO KRŠENJE ZAKONA SA OPASNIM POSLEDICAMA! Matić o Vučićevoj razapetoj lutki u Nišu: Reč je o propagandnoj mašineriji
Niš.jpg
PolitikaLICEMERJU I BESKRUPULOZNOSTI ŠOLAKOVIH MEDIJA NEMA KRAJA! Poziv na ubistvo predsednika Vučića za njih je "umetničko izražavanje"?!
Niš.jpg