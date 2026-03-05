Politika
"BEZ NAŠIH PONOSNIH, ČESTITIH I HRABRIH LJUDI SRBIJA DANAS NE BI POSTOJALA": Oglasio se Vučić i poslao moćnu poruku
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i poslao moćnu poruku.
- Bez naših ponosnih, čestitih i hrabrih ljudi Srbija danas ne bi postojala - napisao je predsednik.
Podsetimo, povodom rođendana predsednika Vučića stigle su brojne rukom pisane čestitke dece iz Republike Srpske i Crne Gore.
Ukrašene srcima, trobojkama i dečjim crtežima, ispisane krupnim slovima i iskrenim rečima, ove čestitke nose jednostavne, ali snažne poruke – želje za zdravlje, snagu, mudrost i uspeh u vođenju države. U njima nema protokola, već samo čista dečja emocija i osećaj pripadnosti, a više o tome čitajte ovde.
