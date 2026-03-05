Slušaj vest

Mila Pajić, blokaderka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i aktivistkinja neformalne studentske organizacije STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti), koja je pobegla u Hrvatsku nakon što su obelodanjeni snimci na kojima, sa ostalim osumnjičenim blokaderima, planira destabilizaciju i državni udar, ponovo udara na Srbiju!

Ona je na svom Instagram profilu najpre objavila snimak podrške blokaderu Zlatku Kokanoviću, na kojem govor drži njegova ćerka.

Podsetimo, Kokanović je kao učesnik protesta i blokade u Loznici 1. marta svojim traktorom udario policijske službenike, oglušujući se o naređenje policijskih službenika da ga zaustavi, i nastavio dalje kretanje.

Objava Mile Pajić Foto: Printscreen

Probio je zaštitnu ogradu i krećući se suprotnim smerom, stigao do Graničnog prelaza Trbušnica, gde je i uhapšen.

Samo dva dana kasnije dospeo je opet u centar pažnje.

Samoproglašena ekološka aktivistkinja i blokaderka Ljiljana Bralović, koja je sredinom februara u Čačku poručila da se "spremi katran i perje" jer će predstavnike vlasti "juriti po ulicama, šutirati ih i svašta im raditi“, objavila je na Fejsbuku jezivu karikaturu na kojoj lažni ekolog Zlatko Kokanović kopljem probada predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Printscreen Facebook

Mila Pajić je takođe pružila podršku Memorijalnom centru Srebrenica, čija je misija da, kako navode, "zaštite istinu o genocidu u Srebrenici".

Objava Mile Pajić na Instagramu Foto: Printscreen

Podsećamo, Mila Pajić je uzela učešća i u kampanji "Kada kažeš Oluja", kao i za prikupljanje novca za nastavak snimanja drugog dela filma o Srebrenici.