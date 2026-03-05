Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.

- Prijateljski razgovor sa predsednikom Alijevim. Razmenili smo mišljenja o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i mogućim posledicama sukoba po ceo svet. Izrazili smo zabrinutost zbog daljeg zaoštravanja sukoba, uz nadu da će razum i diplomatija prevladati i otvoriti prostor za uspostavljanje mira - napisao je Vučić na Instagramu.

Saglasili smo se da su smirivanje tenzija, odgovornost i dijalog neophodni kako bi se sačuvala stabilnost u širem regionu, dodao je.

- Zahvalio sam predsedniku Alijevu na srdačnim rođendanskim čestitkama naglasivši značaj prijateljstva i partnerstva koje Srbija i Azerbejdžan dele. Uveren sam da ćemo, u interesu naših država i za dobrobit naših naroda, nastaviti da zajedničkim naporima jačamo blisko prijateljstvo i strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana - istakao je Vučić.

Ne propustitePolitika"BEZ NAŠIH PONOSNIH, ČESTITIH I HRABRIH LJUDI SRBIJA DANAS NE BI POSTOJALA": Oglasio se Vučić i poslao moćnu poruku
Aleksandar Vučić (53).jpeg
PolitikaHOĆE LI BITI DRASTIČNOG POVEĆANJA CENE GORIVA ILI JE VUČIĆ NEŠTO PREDUZEO? Ceo svet u haosu zbog rata na Bliskom istoku, a predsednik je najavio VAŽNE MERE
WhatsApp Image 2026-03-03 at 12.44.07.jpeg
PolitikaOPOZICIJA SE NA LOKALU POVLAČI PRED "STUDENTIMA"! Analitičari: Rizik od blama bio bi prevelik
Blokaderi.jpg
PolitikaBLOKADERI OTVORILI SEZONU LOVA NA VUČIĆA! Analitičari: Psihički labilna osoba može dobiti podstrek da "uzme pravdu u svoje ruke" i pokuša da ubije predsednika
Aleksandar Vučić.jpg