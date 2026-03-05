Slušaj vest

Blokader i autobuski prevoznik Milomir Jaćimović, koji je u novembru prošle godine pravio haos na ulicama i štrajkovao glađu, ponovo pokušava da dođe u centar zbivanja.

On je organizovao okupljanje u Novom Sadu ispred Osnovnog suda gde je trebalo da se održi ročište njegovom sinu Milanu zbog napada na službeno lice, ali je odloženo jer se oštećeni nije pojavio.

Na N1 je emitovan prilog, a reporterka je razgovarala sa Milomirom Jaćimovićem.

On je poručio da ne odustaje i da poziva sve građane da se pridruže,

"Oni mogu da rade šta god hoće do zadnjeg dana do zadnjeg momenta. Ja ne odustajem, ja sam u ovome sa svojim narodom, pozivam svce građane koji isto ovako misle kao što mi mislimo", rekao je Jaćimović, ponašajuči se kao da je okupio stotine ljudi, dok je kamera snimala ukupno pet osoba na skupu.

U istom satu, na N1 je emitovan još jedan prilog, koji je, kao i pomenuti, ogolio da su okupljanja doživela krah.

Reporter je priznao da su blokade poljopivrednika propale.

"Inače nije tajna da su poljoprivrednici umorni. Miločaj jedina bokada u okolini Kraljeva, do pre nekoliko dana skoro svi putni pravci koji vode ka ovom gradu su bili blokirani, sada je ostala samo jedna", priznao je reporter.