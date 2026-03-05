Slušaj vest

Blokaderski rat se nastavlja, a ovog puta glavni akteri su opozicionari među kojima netrepeljivost, po svemu sudeći, jača iz dana u dan.

Sve je započeo Saša Paunović, predsednik Izvšrnog odbora Demokratske stranke i bivši gradonačelnik Paraćina.

Pavle Grbović Saša Paunović.jpg
Pavle Grbović (PSG) i Saša Paunović (DS) Foto: Nemanja Nikolić, Printskrin

On je odgovorio jednom korisniku mreže "X", na pitanje "Šta kažu Đilas i Grbović, jel uspeo plan sa uklapanjem u EU spoljnu politiku, sankcije Rusiji i energetsku sigurnost, isterivanje Gazproma i naročito ruskog centra za vanredne situacije u Nišu?".

Paunović je napisao: "Da sačekamo da vidimo šta će da izvesti misija EU parlamenta i da se sve promeni posle toga."

To je iznerviralo Grbovića, koji mu se odmah obratio.

Pavle Grbovic objava
Objava Pavla Grbovića na "X" Foto: Printscreen

"Visoki funkcioner DS tercira u prozivanju kolega iz proevropskih stranaka zbog jasne podrške politici EU i jasnog stava prema Rusiji. Svašta se u politici doživi, ali ovo baš retko. Naravno da ne aludiram na to da je DS antievropska stranka, već ukazujem na to koliko mržnja i lična netrpeljivost mogu da zaslepe čoveka", naveo je lider PSG.

Demokratsku stranku napao je i Đorđe Stanković, poslanik Narodnog pokreta Srbije, čiji je lider Miroslav Aleksić. Stanković je demokrate optužio da su populisti i da politički štete opoziciji.

Podsećamo, politički analitičar Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, ocenio je da među blokaderima, uključujući opoziciju i blokadere sa fakulteta, vlada velika nesloga, praktično poručivši da ne mogu očima da se gledaju ni na lokalu, ni na republičkom nivou.

