Tužiteljka Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) Tamara Ristić javnosti poznata po tome što je izgubila optužbu protiv Miroslava Miškovića kojem zbog neosnovanog hapšenja 2012. godine građani Srbije kroz budžet i danas plaćaju milione evra odštete, sada se prihvatila i "prljavog posla" ispitivanja svojih kolega javnih tužilaca, otkrivaju sagovornici iz pravosuđa.

Naime, Ristićka, inače kadar Demokratske stranke, koja za manje od godinu dana ide u penziju, po nalogu glavne javne tužiteljke Zagorke Dolovac i šefa JTOK Mladena Nenadića, kako tvrde upućeni, montira postupak o navodnim uticajima BIA na glasanje na tužilačkim izborima za nove članove Visokog saveta tužilaštva (VST) na kojima su favoriti Dolovac pretrpeli poraz!

- Nakon što je ovaj spin plasiran u javnosti od strane vrhovne tužiteljke i njenih poslušnika nakon objavljenih rezultata izbora, Ristićka poziva kolege iz kragujevačke apelacije na "preslišavanje" zbog čega su favoriti Dolovac - Boris Majlat i Jovana Komnenović dobili manje glasova od protivkandidata i izgubili izbore, a sve pod paravanom izmišljenih pritisaka koje je BIA vršila na tužioce - objašnjava sagovornik.

Međutim, kako smo već pisali, tužioci prema nezvaničnim informacijama, redom svedoče da je jedini pritisak na njih vršila vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac.

Podsetimo, prema tvrdnjama izvora iz pravosuđa, tužioci su izjavili da je pritisak pre izbora vršila Dolovac tako što je tražila da se glasa za Majlata i Komnenovićku, a nakon što su izguli izbore, tražila je da se nadju tužioci koji će (pot)pisati prigovore na izboni proces.

Međutim VST na sednici održanoj u petak VST nije doneo odluku o prigovorima, pa se zakonskom pretpostavkom usled nedonošenja odluke - prigovori smatraju usvojenim.