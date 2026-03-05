Slušaj vest

Evakuacioni avion Er Srbije sa 67 putnika koji je poleteo iz Šarm El Šeika sleteo juče je oko pola dva na beogradski aerodrom, a, kao što je Kurir već pisao, u njemu nisu bili samo državljani Srbije, već i BiH, Severne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore.

Naša zemlja je nakon što je izbio rat Izraela i SAD protiv Irana hitno reagovala i započela evakuaciju Srba, a pre leta iz Šarm El Šeika, evakuisani su i građani iz Dubaija.

Međutim, ono u čemu je razlika između ta dva leta je to što su u drugom bili i strani državljani, zbog čega je predsedniku Vučiću priznanje odao i sarajevski medij Slobodna Bosna.

Novinari tog lista godinama su razapinjali predsednika Srbije i njegovu porodicu, kritikovali Srbiju sa Vučićem na čelu, a sada slave moćnu "Er Srbiju" koja nesebično spasava sve narode regiona.

Čak i oni koji do sada nisu evakuisani se uzdaju u dalju pomoć naše zemlje, kao što je Simuna Žakula iz Doboja i još 15 bosanskohercegovačkih državljana.

Rekla je da njoj i još 15 putnika ambasada BiH nije pomogla niti dala nikakvu garanciju da će uskoro moći da napuste to područje. Sa druge strane, kako ističe ona, predsednik Srbije Aleksandar Vučić već je poslao dva aviona po svoje građane.

- Vučić je poslao dva aviona po svoje, a naša vođa puta je kontaktirala ambasadora BiH ovde, ali nije nam dao nikakve garancije, ne možemo se uzdati u naš savet ministara. Prepušteni smo sami sebi i ne možemo se uzdati u našu vladu, tako da radimo na sve strane da nas neko povuče odavde jer ovde situacija nije ni malo dobra. Prepušteni smo sami sebi, uzdamo se u Vučića, iz Doboja smo, ima nas 15, došli smo preko agencije, imamo BiH pasoše, mada ja jedina imam srpski pasoš - rekla je Simona, a njenu izjavu objavio je vlasnik Pinka Željko Mitrović.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović kaže da je pomaganje stranim državljanima i poruka koju Republika Srbija želi da uputi da želimo najbolje i najbliže odnose ispunjene solidarnošću sa nama susednim državama - Crnom Gorom, Severnom Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom.

Predsednik Aleksandar Vučić se uveliko zalaže za stabilnost regiona, uprkos tome što istovremeno trojni pakt Hrvatske, Albanije i Prištine održava sastanke.

Srbija i Vučić nisu samo sada pokazali solidarnost, već i 2023, kada je izbio sukob Izraela i Hamasa, takođe je naša zemlja bila ta koja je svima uskočila u pomoć, i to već 13. oktobra, samo šest dana od početka ratnog sukoba.

Srbija je tada sprovodila danima evakuaciju iz Izraela, a avion "Er Srbije" vraćao je kući i Makedonce i Crnogorce, zbog čega se avionom orilo "Živela Srbija".

