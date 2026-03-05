Slušaj vest

Izložba organizovana povodom Dana Mesne zajednice Matije Huđi (Sremska Mitrovica) izazvala je burne reakcije u javnosti nakon što su na društvenim mrežama objavljene fotografije na kojima se vidi da su pored dečjih crteža izložene i fotografije blokada, zborova i bakljada.

Program je, prema objavi na Instagram profilu mesne zajednice, obuhvatio radionice za decu uzrasta od 7 do 14 godina, dok je u večernjim satima organizovana izložba fotografija.

Fotografije blokada ulica i protesta na dečjoj izložbi Foto: Kurir

Međutim, fotografije sa događaja pokazuju da su u prostorijama mesne zajednice, uz dečje likovne radove, postavljene i fotografije blokada ulica i protesta, što je izazvalo pitanje da li je primereno da se dečji radovi izlažu zajedno sa političkim sadržajem.

ŠKOLA SE OGLASILA

Nakon objava sa događaja, oglasila se i osnovna škola čiji učenici pohađaju nastavu u ovom delu grada, navodeći da nisu učestvovali u organizaciji izložbe.

„Dečji likovni radovi koji su bili izloženi nisu nastali u okviru nastavnih aktivnosti škole, niti u okviru školskih sekcija ili radionica koje organizuje škola“, navodi se u odgovoru škole.

Kako su istakli, učenici škole nisu organizovano učestvovali niti su organizovano posetili izložbu, niti je škola bila upoznata sa ostalim sadržajem koji je bio deo postavke.

Drugim rečima, škola se u potpunosti ogradila od organizacije i sadržaja izložbe.

RODITELJI ZATEČENI

Reagovali su i pojedini roditelji dece iz ovog dela grada, koji navode da nisu znali kako izgleda kompletna postavka izložbe.

Foto: Kurir

Kako kažu, njihova deca nisu ostala na večernjoj izložbi, ali su kasnije na društvenim mrežama videli fotografije na kojima se vide slike blokada pored dečjih crteža.

„Da sam znala da će takve fotografije biti deo izložbe, sigurno bih reagovala. U školama deca ne mogu da nose ni navijačke dresove, a ovde se uz njihove crteže postavljaju fotografije blokada“, rekla je jedna majka.

Roditelji ističu da deca treba da razvijaju sopstvene stavove kroz porodicu i školu, a ne da budu deo političkih poruka.

REAGOVAO I GRADONAČELNIK

Na događaj je reagovao i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, koji je naveo da je dobio poziv da prisustvuje obeležavanju dana mesne zajednice.

Kako je rekao, želeo je da dođe i čestita praznik meštanima uz simboličan poklon i cveće za predsednicu Saveta mesne zajednice, ali je naveo da ne može da podrži izložbu na kojoj su, pored dečjih radova, izložene fotografije blokada i protesta.

ŠTA KAŽU PROPISI

Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obrazovno-vaspitni rad mora da se zasniva na političkoj neutralnosti i zaštiti prava deteta.

Srbija je ratifikovala i Konvenciju o pravima deteta Ujedinjenih nacija, koja obavezuje institucije da u svim aktivnostima koje se tiču dece vode računa o najboljem interesu deteta.

Iako mesne zajednice imaju autonomiju u organizovanju događaja za građane, one su deo sistema lokalne samouprave, zbog čega se očekuje da sadržaj programa bude primeren publici – posebno kada u aktivnostima učestvuju maloletnici.