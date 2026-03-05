Slušaj vest

Usled sukoba na Bliskom istoku koji se svakim danom sve više rasplamsava, zbog čega bi isporuka sirove nafte iz Iraka i Kuvajta mogla da bude uskoro potpuno zaustavljena ukoliko Ormuski moreuz ostane zatvoren, skoro u celom svetu zavladala je panika da li će biti dvoljno energenata na globalnom tržištu, ali i da li će njihove cene naglo skočiti.

Sagovornici Kurira naglašavaju da građani Srbije nemaju razloga za brigu jer državno rukovodstvo na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem preduzelo korake ne samo da obezbedi potrebu količinu energenata za neometano snabdevanje, već i nizom mera sprečilo nagli skok cena!

Predsednik Vučić upozorio je da će Evropa "imati pakao" što se tiče energenata ako se nastavi rat na Bliskom istoku i istakao da ne smemo da pustimo da nam "cene nafte podivljaju", kao i da će država do petka, kada se objavljuju nove cene naftnih derivata za narednih sedam dana, naći mehanizme pomoći zbog skoka berzanskih kotacija derivata.

- Zato je moja ideja i zato ću da radim, pre svega sa ministrom finansija na tome, da nađemo mere kako da mi subvencionišemo u narednih mesec dana, jer ne smemo da pustimo da nam cene nafte podivljaju - kazao je Vučić ranije.

Država nije pasivna

Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu objašnjava za Kurir da kretanje cena goriva danas u velikoj meri zavisi od globalnih okolnosti, od geopolitičkih tenzija, preko nestabilnosti na tržištima energenata, do poremećaja u transportu nafte.

Mihajlo Rabrenović: Kada postoji snažna i organizovana državna politika, onda se globalni šokovi mogu ublažiti i kontrolisati Foto: Kurir Televizija

- U takvim uslovima nijedna zemlja ne može u potpunosti da se izoluje od svetskih kretanja. Kada cena nafte raste na globalnom nivou, to se pre ili kasnije odrazi i na regionalna tržišta, pa samim tim i na Srbiju. Međutim, upravo ovakve situacije najbolje pokazuju koliko je važno imati državu koja funkcioniše. Kada postoji snažna i organizovana državna politika, onda se globalni šokovi mogu ublažiti i kontrolisati. Država nije tu da pasivno posmatra šta se dešava na tržištu, već da u trenucima krize deluje finim merama kao stabilizator i zaštiti i privredu i životni standard građana - govori Rabrenović i dodaje:

- Zato je značajno što je predsednik Aleksandar Vučić već najavio da će se aktivno baviti ovim pitanjem i da će država do petka već preduzeti mere. To pokazuje da država pažljivo prati situaciju i da postoji svest o tome koliko je stabilnost cena energenata važna za čitav pravno-ekonomski sistem.

Rabrenović naglašava da je energetika danas jedno od ključnih pitanja ekonomske i nacionalne bezbednosti.

- Zemlje koje imaju organizovanu i odgovornu državnu politiku mogu mnogo lakše da se izbore sa globalnim krizama. Zato je najvažnije da institucije deluju pravovremeno, da postoji koordinacija i da se u ovakvim situacijama reaguje odlučno, kako bi se zaštitili interesi građana i stabilnost privrede.

Imamo zalihe

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kazao je za Kurir da se sada ne oseća nikakav strah od potencijalnih nestašica, kao i da smatra da će tako ostati.

Nebojša Atanacković Foto: Kurir Televizija

- U trenutku dok je zbog ratnih dejstava brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz u zastoju i cene energenata rastu, Srbija raspolaže zalihama energenata nabavljenim po starim cenama, što, uz mogućnost smanjenja akciza, može ublažiti posledice po građane. Mislim da rešenje može biti ono što je već ranije primenjivano, a to je smanjivanje akciza i verujem da tako nešto i sada možemo da očekujemo ukoliko dođe do nekog naglog skoka. MIslim da treba da budemo optimisti jer snabdevanje se odvija mirno i u najboljem redu kao da krize i ne postoje - kazao je Atanacković.

Đedović Handanović: Neće biti naglog skoka cena

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je situacija na globalnom tržištu nafte složena , ali da je Srbija dobro snabdevena naftnim derivatima i da građani nemaju razloga previše da brinu zbog eventualnih poremećaja na tržištu.

Foto: Marko Karović

- Situacija u svetu, kada je reč o snabdevanju naftom i kretanju cena, nije jednostavna, najblaže rečeno. Cena nafte je porasla sa oko 62 dolara po barelu na 84 do 85 dolara, u zavisnosti od dana i kretanja na tržištu. To su veliki skokovi za relativno kratak vremenski period. Preduzećemo sve mere kako bi se sprečio nagli skok cena, iako su cene porasle na tržištu zbog nemilih događaja na koje ne možemo da utičemo, građani nemaju razloga za brigu jer će ih drzava zaštiti ali ponavljam, situacija nije jednostavna - rekla je ona i dodala:

- Država će nastaviti da nadgleda kako se kreću cene i kako to utiče na snabdevače na tržištu, kao i da razmotra koje mere može da preduzme kako bi se sprečilo da rast cena na svetskom tržištu pogodi građane. Kao što smo to činili tokom energetske krize 2022. godine za gas i električnu energiju, kada su u mnogim zemljama cene višestruko porasle, u Srbiji smo uspeli da ih održimo kako građani ne bi osetili njihovo povećanje. Država će isto tako postupiti i sa cenama naftnih derivata.