Imajući u vidu izmene i dopune Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i Zakona o javnom tužilaštvu koje su obavljenje u "Sl. glasniku RS" 9/26 30. januara 2026. godine, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je u zakonom propisanom roku postavio rukovodioca Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Za rukovodioca je postavljen javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Aleksandar Momčilović, koji je do početka primene novih zakonskih odredbi bio na funkciji Posebnog tužioca, a prethodno i rukovodilac Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehonološkog kriminala.