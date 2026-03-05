NAKON IZMENE ZAKONA VJT U BEOGRADU BEZ KADROVSKIH PROMENA: Za rukovodioca u Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala ostaje Momčilović
Imajući u vidu izmene i dopune Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i Zakona o javnom tužilaštvu koje su obavljenje u "Sl. glasniku RS" 9/26 30. januara 2026. godine, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je u zakonom propisanom roku postavio rukovodioca Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.
Za rukovodioca je postavljen javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Aleksandar Momčilović, koji je do početka primene novih zakonskih odredbi bio na funkciji Posebnog tužioca, a prethodno i rukovodilac Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehonološkog kriminala.
Takođe, u skladu sa pomenutim zakonskim izmenama i dopunama glavni javni tužilac doneo je Pravilnik o radu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kojim se bliže uređuje rad ovog odeljenja.