Slušaj vest

Profil takozvanih studenata u blokadi na društvenoj mreži "X" pozvao je na humanitarni bazar, tribinu i koncert "Lazarevac za Kosmet", zbog čega su naišli na osudu protivnika vlasti koji su ih do skoro slepo pratili, a reč "Kosmet" ih je toliko iznervirala da su žestoko vređali one koji stoje iza tog profila.

Razni anonimni korisnici mreže Iks bili su potpuno razočarani što su njihovi dojučerašnji idoli "studenti blokaderi" uopšte pomenuli Kosmet.

Istakli su da odsad podr\avaju samo Fakultete dramskih umetnostu u BG i Državni univerzitet u Novom Pazaru - koji je 10. januara osudio čestitku povodom Dana Republike Srpske upućenu sa naloga "Filozofi u blokadi".

"Samo FDU i DUNP!!!! Ogromnu žrtvu sam podneo ovih godinu i više dana da bi došlo do slogana: 'Kad se vojska na Kosovo vrati'."

"Ja više ne mogu da čitam ove budalaštine, ko ste vi i šta ste uradili sa onom pametnom decom sa početka protesta?!"

"Znači vi ste ovo na plenumu izglasali, imate radna tela i većinom ste glasali da se borite za Kosovo?"

"Ala se vi lepo za*ebavate koliko već, a drugari vam u egzilu, zatvorima, drzava se iz dana u dan urušava. Posle se pitamo ko je kriv što se narod povukao sa ulica. A ti Vučiću slobodno objavi kako si pobedio obojenu revolucinu. Skidam kapu, majstor je", nizali su se uvrede i mišljenja besnih blokadera.