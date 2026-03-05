Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju admiralom Džordžom Vajkofom.

Kako je saopšteno iz Službe za saradnju sa medijima predsednika republike, sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika.

Predviđeno je da sastanak počne u 11 časova.

Nakon toga, predsednik Vučić sastaće se sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje u Vladi nacionalnog jedinstva Države Libije Taherom el-Baurom.

Sastanak je predviđen u 11.45 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVAŽAN SASTANAK: Vučić sutra sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Berseom
Aleksandar Vučić
PolitikaNIJE PRVI PUT! VUČIĆ I SRBIJA I RANIJE EVAKUISALI GRAĐANE REGIONA IZ RATNIH ZONA: Samo šest dana od napada Hamasa na Izrael, Er Srbija vraćala kući sve ugrožene
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"NEMA TORTE KAO ŠTO JE DOBOŠ-TORTA" Tradicija se nastavlja! Slovački ambasador predsedniku Vučiću priredio iznenađenje, doneo mu poklone za rođendan!
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"RAZMOTRILI SMO AKTUELNE MEĐUNARODNE PRILIKE" Vučić sa Bocan-Harčenkom: Važno je nastaviti pragmatičnu saradnju u oblastima od zajedničkog interesa
Aleksandar Vučić (9).jpeg