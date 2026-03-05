Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da Srbija želi da 2026. godinu iskoristi za fokusiranje na jačanje stabilnosti, prijateljskih i dobrosusedskih odnosa sa svim zemljama u neposrednom okruženju, ali i stvaranje novih prilika za ekonomski razvoj.

"Želimo da se okrene stranica problema koji su nastajali osamdesetih i devedesetih godina i da se region fokusira na budućnost", rekao je nakon sastanka sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Barseom u Beogradu.

Istakao je da je Srbija najveća ekonomija regiona - čini 52 odsto ekonomije u regionu, te da joj je u interesu da sloboda protoka ljudi, roba, kapitala bude neupitna, poput one u okviru Šengenskog sporazuma.

Saradnja sa Savetom Evrope, dodao je, unapređuje kvalitet srpskih institucija.

"Mi smo profitirali od te ekspertize. Sa druge strane u ovim geopolitičkim okolnostima postoji prostor da razgovqaramo i o konkretnim temama i načinima kako da ubrzamo integraciju u regionu, međusobnu saradnju i generalno stvaranje mirnog ambijenta", naveo je on.

Nadovezujući se na temu agresije na Iran i Ukrajinu, rekao je da je pravi momenat da se iz Beograda danas pošalje poruka mira.

"Srbija je snažno za vladavinu međunarodnog prava, za rešavanje sporova mirnim putem, za multilateralizam i ulogu međunarodnih organizacija za prevazilaženje protivrečnosti u međunarodnim odnosima", rekao je.

Zahvalio je Barseu što je u Beogradu razgovarao i sa predstavnicima vlasti i opozicije i civilnog društva, nadajući se da će mu to pomoći da sklopi celovitu sliku o srpskom društvu.

"Za nama je teška godina u kojoj su političke tenzije bile na visokom nivou. Nalazimo se u godini koja će biti uveren sam mnogo bolja za Srbiju, godini unutrašnje konsolidacije, boljoj saradnji među različitim akterima u drupštvu, a mi smo otvoreni za sugestije i ideje" Kada je reč o Kosovu, obavestio ga je o pretnji po funkcionisanje obrazovnog i zdravstvenog sistema za Srbe tamo.

"Ponašanje svih po pitanju zaštite osnovnih prava treba da se nađe pod lupom. Ne tražimo za sebe drugačiji tretman", rekao je.

Barse je istakao da Kosovo nije članica Saveta Evrope, te da su u tom telu zabrinuti za pitanja ljudskih prava.

Zabrinut je Savet Evrope i zbog situacije u Iranu.

"Moramo da pronađemo zajedničke tačke svih članica Saveta Evrope. Svedoci smo velike erupcije u svetu i moramo biti spremni, ako treba da branimo slobodu, vladavinu prava, ljudska prava", rekao je on.

Dodao je da se u Srbiji danas sastao sa predstavnicima iz pozicije, opozicije, ali i sa studentima i da je sa svima otvoreno razgovarao.

"Činjenica da sam ja danas ovde u poseti, da smo angažovani sa svim stranama, da sarađujemo i razgovaramo o konkretnim temama je važno. Pozdravljam činjenicu da ste tražili mišljenje Venecijanske komisije (o izmenama pravosudnih zakona)", rekao je.

Izrazio je nadu da će Delegacija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope moći da posmatra lokalne izbore u Srbiji, koji se u više opština održavaju 29. marta.