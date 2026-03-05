Politika
ANA BRNABIĆ U ZVANIČNOJ POSETI FINSKOJ: Predsednica Skupštine imaće u petak niz važnih sastanaka
Slušaj vest
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić boraviće u petak u zvaničnoj poseti Republici Finskoj.
Brnabić će se u Helsinkiju sastati sa predsednikom Parlamenta Jusijem Hala-ahom, kao i sa ministrom prosvete Andersom Adlerkrojcom i ministrom za evropske poslove i vlasničko upravljanje Joakimom Strandom, saopštila je Narodna skupština.
Tokom posete, Brnabić će razgovarati i sa predstavnicima Finskog instituta za javno upravljanje (HAUS) i Finskog fonda za inovacije (SITRA).
1 · Reaguj
Komentariši