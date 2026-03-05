Slušaj vest

NATO i Kfor danas su odbacili navode koji se šire društvenim mrežama da su rakete prema Iranu lansirane iz baze Bondstil ili drugih NATO objekata u AP Kosovo i Metohija, ističući da Alijansa nije uključena u aktuelnu vazdušnu kampanju protiv Irana.

"Ova tvrdnja je lažna i u potpunosti je odbacujemo", naglašava se u saopštenju zvaničnika NATO-a.

Kako se dodaje, generalni sekretar NATO-a Mark Rute već je ranije jasno poručio da NATO kao organizacija nije uključen u aktuelnu vazdušnu kampanju protiv iranskog režima.

Istovremeno, dodaje se, misija Kfor nastavlja da sprovodi svoj mandat doprinosa bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, na osnovu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i njegove Rezolucije 1244 iz 1999. godine.

Ne propustitePlanetaTRAMP: Moram da učestvujem u izboru novog ajatolaha! "Hamneiev sin je SLABIĆ, za mene je neprihvatljiv"!
Donald Tramp Hamnei.jpg
Planeta"MADRID IMA NEPRIJATELJSKI STAV PREMA NATO!" Tramp nazvao Španije "gubitnikom"
Donald Tramp
PlanetaŠOKANTNE TVRDNJE! AMERIKA NIJE SPREMNA ZA RAT SA IRANOM: Trampova administracija panično krpi planove! Rat košta SAD čak milijardu dolara DNEVNO!
iran.jpg
PlanetaELITNE JEDINICE STIŽU NA PRVU LINIJU! Spremni da stanu na crtu Izraelcima, razbuktava se pakao na Bliskom istoku
hezbolah.jpg