"NATO NIJE ISPALIO RAKETE NA IRAN IZ BAZE NA KiM!" Alijansa oštro demantovana navode koji su pojavili na društvenim mrežama
NATO i Kfor danas su odbacili navode koji se šire društvenim mrežama da su rakete prema Iranu lansirane iz baze Bondstil ili drugih NATO objekata u AP Kosovo i Metohija, ističući da Alijansa nije uključena u aktuelnu vazdušnu kampanju protiv Irana.
"Ova tvrdnja je lažna i u potpunosti je odbacujemo", naglašava se u saopštenju zvaničnika NATO-a.
Kako se dodaje, generalni sekretar NATO-a Mark Rute već je ranije jasno poručio da NATO kao organizacija nije uključen u aktuelnu vazdušnu kampanju protiv iranskog režima.
Istovremeno, dodaje se, misija Kfor nastavlja da sprovodi svoj mandat doprinosa bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, na osnovu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i njegove Rezolucije 1244 iz 1999. godine.