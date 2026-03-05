Slušaj vest

Forum pravnika Srbije pozdravlja odluku Ministarstva pravde da se dodatak za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu - tzv. stimulacije za 2026. godinu znatno uveća i to za skoro 50 odsto.

- Povećanje stimulacije na 11.000 dinara vidimo kao korak ka adekvatnijem vrednovanju rada zaposlenih u pravosudnim organima, koji nose ogroman teret i odgovornost za funkcionisanje pravosudnog sistema - saopšili su iz Foruma pravnika i izrazili zadovoljstvo zbog namere ministra pravde Nenada Vujića, da se stimulacija u narednom periodu dalje povećava u srazmeri sa povećanjem naplate sudskih taksi.

- Podsećamo da je ministar Vujić obećao da će aktivno pratiti svako povećanje naplate taksi, koje zavisi i od postupanja sudija - dodaje se.

Forum pravnika Srbije se, kako navide, zalaže za sistemsko rešenje materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu kroz donošenje Zakona o pravosudnoj administraciji čija je izrada u toku, dok je trenutno svako poboljšanje dragoceno.