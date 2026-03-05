Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je i danas, povodom rođendana, čestitke brojnih svetskih zvaničnika.

Predsednik Republike Italije Serđo Matarela je u čestitki poželeo lično blagostanje predsedniku Vučiću i želje za naprednu i prosperitetnu budućnost prijateljskom narodu Srbije.

"Naše zemlje povezuju duboke veze prijateljstva i brojni primeri plodonosne saradnje. Na tim temeljima, uveren sam da će Beograd i Rim umeti da zajednički odgovore na složene izazove savremenog međunarodnog trenutka. U tom duhu, ostaje čvrsta podrška Italije težnjama Srbije da se pridruži evropskoj porodici“, navodi se u čestitki predsednika Matarele.

Predsedniku Vučiću čestitku je uputio i predsednik Republike Belorusije Aleksandar Lukašenko poželevši mu dobro zdravlje, blagostanje i nove uspehe.

"Uveren sam da intenziviranje bilateralne saradnje u današnjim složenim geopolitičkim okolnostima odgovara očekivanjima naših građana i da će doprineti održivom razvoju Belorusije i Srbije. Uzajamno razumevanje koje postoji između naših naroda predstavlja čvrst temelj za nastavak konstruktivnog međunarodnog dijaloga“, navodi se, između ostalog, u čestitki predsednika Lukašenka.