Slušaj vest

Skupština privremenih prištinskih institucija nije na večerašnjoj vanrednoj sednici izabrala predsednika privremenih institucija zbog nedostaka kvoruma, nakon čega je sednica prekinuta.

Sednici je prisustvovalo 66 poslanika Samopredeljenja i nevećinskih nesrpskih zajednica, a za izbor predsednika potrebni su glasovi najmanje dve trećine, odnosno 80 poslanika.

Nisu prisustvovali poslanici opozicionih Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova, kao ni poslanici Srpske liste.

Kandidati za predsednika bili su Glauk Konjufca i Fatmire Kolčaku iz pokreta Samoopredeljenje. Samoopedeljenje je Konjufcu predložilo juče, dok je Kolčaku predložena neposredno pre održavanja sednice.

Samoopredeljenje je predložilo dva kandidata jer je za izbor predsdnika potrebno najmanje dva kandidata, a opozicione stranke nisu iznele predlog, već su insistirale na konsenzusu.

Rok za izbor predsednika privremenih institucija samouprave u Prištini ističe u ponoć.