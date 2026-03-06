Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Berseom.

Sastanak je zakazan u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je pres služba predsednika.

Berse boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji tokom koje se sastao sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i premijerom prof. dr Đurom Macutom.

Takođe, predsednik Vučić sastaće se sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju admiralom Džordžom Vajkofom u 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Vučić će se danas sastati i sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje u Vladi nacionalnog jedinstva Države Libije Taherom el-Baurom. Sastanak će biti održan u 11.45 časova.

