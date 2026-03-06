Slušaj vest

Na protestu podrške uhapšenom blokaderu Zlatku Kokanoviću, kome je određen pritvor do 30 dana zbog izvršenja dva krivična dela i to Napad na službeno i i Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, obelodanjeno je kako blokaderi tretiraju političke neistomišljenike.

Naime, blokaderka Marijana Petković, iz udruženja "Ne damo Jadar", rekla je za N1:

- Mislim da je red da mi sad budemo bezosećajni i baš tako, da ih pomenemo imenom i prezimenom, da ih izopštimo, da im se ne javljamo na ulici.

Ako su blokaderi sada spremni na ovakav odnos prema političkim neistomišljenicima, postavlja se pitanje šta bi tek radili ako bi došli na vlast.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI BAŠ PUKLI! Jaćimović u NS okupio pet ljudi na skupu, na N1 priznali da su blokade poljoprivrednika propale!
pet blokadera.jpg
PolitikaANTISRPSKA BLOKADERSKA HISTERIJA ZBOG KOSOVA I METOHIJE! Studenti blokaderi pozvali na skup za Kosmet, dočekala ih salva uvreda: "Budalaštine, za***avate se"
protest.jpg
PolitikaSKANDAL U SREMSKOJ MITROVICI! MEĐU DEČJIM CRTEŽIMA - FOTOGRAFIJE BLOKADA, ZBOROVA I BAKLJADA! Škola se ogradila od izložbe, reagovali i roditelji
Sremska Mitrovica Osnovna škola blokaderi.jpg
PolitikaNEMA MIRA MEĐU BLOKADERIMA, DEMOKRATSKA STRANKA NA TAPETU! Pavle Grbović (PSG): "Puni ste lične mržnje i netrepeljivosti" (FOTO)
Pavle Grbović