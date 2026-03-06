Politika
SRAMNO! "DA IH IZOPŠTIMO, DA IM SE NE JAVLJAMO NA ULICI": Ovako blokaderi tretiraju političke neistomišljenike (VIDEO)
Na protestu podrške uhapšenom blokaderu Zlatku Kokanoviću, kome je određen pritvor do 30 dana zbog izvršenja dva krivična dela i to Napad na službeno i i Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, obelodanjeno je kako blokaderi tretiraju političke neistomišljenike.
Naime, blokaderka Marijana Petković, iz udruženja "Ne damo Jadar", rekla je za N1:
- Mislim da je red da mi sad budemo bezosećajni i baš tako, da ih pomenemo imenom i prezimenom, da ih izopštimo, da im se ne javljamo na ulici.
Ako su blokaderi sada spremni na ovakav odnos prema političkim neistomišljenicima, postavlja se pitanje šta bi tek radili ako bi došli na vlast.
