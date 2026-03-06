Slušaj vest

Istovremeno, avion Er Srbije jutros je poleteo za Dubai, samo jedan u nizu letova ka gradovima koji su konstantno pod napadima iranskih balističkih raketa i dronova.

Svi državljani Srbije, ali i zemalja iz regiona, vratili su se besplatno u Beograd o trošku države, i uz veliku pomoć i koordinaciju naših diplomatskih predstavništava širom zemalja Zaliva.

Podsećamo, avion Er Srbije jutros je krenuo u Dubai, a kapetan Marko Tasić je pred poletanje poručio:

- Uskoro polazimo za Dubai. Cilj ove akcije je evakuacija naših građana iz Dubaija i zadovoljstvo mi je što nacionalna kompanija uvek stoji uz naše građane - rekao je on.

Inače, povratak u Beograd očekuje se u kasnim večernjim satima.

Podsetimo, u organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom Er Srbije u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.

Ne propustitePolitikaNIJE PRVI PUT! VUČIĆ I SRBIJA I RANIJE EVAKUISALI GRAĐANE REGIONA IZ RATNIH ZONA: Samo šest dana od napada Hamasa na Izrael, Er Srbija vraćala kući sve ugrožene
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"ZNAČAJNO JE ŠTO ĆE VUČIĆ PREDUZETI MERE PROTIV NAGLOG SKOKA CENA GORIVA" Analitičari: Ovakve situacije pokazuju koliko je važno imati državu koja funkcioniše
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"ŽIVIŠ U SRBIJI, ZAR SE NE PLAŠIŠ?" Biznismen Branko Babić objavio snimak koji jasno daje odgovor na ovo pitanje: Prizori koji sve govore (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"VUČIĆ VEĆ POSLAO 2 AVIONA PO SVOJE GRAĐANE, A MI SMO PREPUŠTENI SAMI SEBI" Očajna žena iz BiH zarobljena u Dubaiju: "Niko od naše vlasti o nama ne vodi računa"
Aleksandar Vučić.jpg