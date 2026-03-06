Slušaj vest

Predsednica privrmenih prištinskih institucija Vjosa Osmani saopštila je da je donela ukaz o raspuštanju parlamenta, nakon što skupština sinoć, zbog neostatka kvoruma, nije izabrala predsednika privremenih institucija.

Osmani je na pres konferenciji rekla da je neuspeh poslanika da izaberu predsednika gurnuo tzv. Kosovo u nove izbore.

- Postupak izbora predsednika, iako može početi do 60 dana pre roka, ne može se dalje odlagati, već se mora završiti najkasnije 30 dana pre kraja tekućeg mandata. Ustav jasno predviđa da Skupština koja ne uspe da izabere predsednika ne može beskonačno da odugovlači proces, kao što se pokušava, već se suočava sa jasnim ustavnim mehanizmom koji vodi do njenog raspuštanja. Konačni rok je jasan. Članovi Skupštine su imali 23 dana na raspolaganju da izvrše ovu ustavnu dužnost od trenutka svog konstituisanja. Odlučili su da to ne učine i to je institucionalna realnost sa kojom se danas suočavamo. Činjenica da je Skupština odlučila da ne iskoristi dane koje ima na raspolaganju ne menja naš Ustav, ne produžava rok i pre svega ne poništava moju jasnu ustavnu obavezu da raspustim ovu Skupštinu koja nije uspela - rekla je Osmani, prenose mediji u Prištini.

Ona je ocenila kao neodgovornost to što skupština nije uspela da izabere novog predsednika i dodala da su do ove situacije doveli ljudi, kako je navela, "sa opasnim namerama".

Ustavni rok za izbor predsednika privremenih institucija istekao je u ponoć, a vanredna sednica skupštine održana kasno u četvrtak, samo nekoliko sati pre isteka tog roka, prekinuta je zbog nedostatka kvoruma.

Foto: Leon Neal/Getty Pool

Da bi se izabrao predsednik, u prva dva kruga glasanja potrebno je 80 glasova, a u trećem najmanje 61 glas.

U sali je sinoć bilo prisutno 66 poslanika Samoopredeljenja i nevećinskih nesrpskih zajednica, dok poslanici opozicije i najveće srpske stranke, Srpske liste, nisu prisustvovali.

Predsednica skupštine privremenih institucija Aljbulena Hadžiju se nakon toga obratila ustavnom sudu sa zahtevom za ocenu ustavnosti postupka izbora predsednika i suspenziju ustavnih rokova za izbor predsednika.

Prethodna sednica sazvana radi razmatranja ustavnih amandmana koje je podnela Osmani o direktnom izboru predsednika, takođe je prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

Razgovori Samoopredeljenja i opozicionih stranka o izboru predsednika koji su vođeni prethodnih dana nisu dali rezultate.

Opozicione stranke su insistirale na konsenzusu o kandidatu, nakon čega je Samoopredeljenje predložilo dva kandidata - Glauka Konjufcu i Fatmire Kolčaku, ali glasanja nije ni bilo, jer nije bilo kvoruma.

Mandat Osmani ističe 4. aprila, a prema ustavu privremenih institucija, novi predsednik mora biti izabran najkasnije 30 dana pre isteka mandata aktuelnog predsednika.