Islamska republika je na napade odgovorila žestokim baražom raketa i dronova po američkim bazama širom Zaliva, ali i po teritoriji Evropske unije - britanske baze na Kipru takođe su pogođene "šahidima".

Srbi na društvenim mrežama su, u polu-šaljivom tonu, počeli da dele koordinate baze Bondstil i da pozivaju Irance da i na nju ispale po koju balističku raketu.

Šta je Bondstil?

Kamp Bondstil je operativni štab KFOR na Kosovu i Metohiji. Nalazi se u blizini Uroševca na jugoistoku KiM. Tu je smeštena Regionalna komanda Istok kojom rukovodi Vojska Sjedinjenih Država (Vojska SAD), a podržavaju je trupe iz Grčke, Italije, Finske, Mađarske, Poljske, Slovenije, Švajcarske i Turske.

Kamp zauzima 955 hektara. Tokom izgradnje baze, dva brda su sravnjena, a dolina između njih je natrpana. U avgustu 1999. godine, na zapadnom obodu objekta izgrađeno je 52 heliodroma za helikoptersku avijaciju. Kamp je izgrađen uglavnom od drvenih, polutrajnih koliba, kakve su Amerikanci gradili u Jugoistočnoj Aziji, i okružen je zemljanim zidom visokim 2,5 m.

Kamp Bondstil je izgradio 94. inženjerijski građevinski bataljon. Baza može da smesti do 7.000 vojnika, što je čini najvećom američkom bazom na Balkanu.

U Bondstilu se nalazi i bolnica, dve teretane i dve zgrade za rekreaciju sa računarima, stolovima za bilijar i video igrama. Kamp Bondstil takođe ima kapelu, veliki objekat za ručavanje, vatrogasnu stanicu, stanicu vojne policije, dva bara i tri restorana. Tu su i berbernica, vešeraj koji zapošljava lokalne državljane, hemijska čistionica, krojač, razni lokalni prodavci koji prodaju suvenire i proizvode, kao i sportski tereni.

Mračna istorija - Gvantanamo u Evropi

Kamp Bondstil nije bio otvoren za inspekcije Komiteta za sprečavanje torture (CPT), koji ima pravo da poseti sva "mesta pritvora" zemalja članica Saveta Evrope.

Pregovori sa KFOR-om su bili u toku, ali su obustavljeni zbog jednostranog proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova, koje Savet Evrope nije priznao.

Vojska Sjedinjenih Država je kritikovana zbog korišćenja baze kao objekta za pritvor osumnjičenih terorista. U novembru 2005. godine, Alvaro Gil-Robles, izaslanik Saveta Evrope za ljudska prava, opisao je logor kao "manju verziju Gvantanama" nakon posete.

Američka vojska je negirala te optužbe i izjavila da u kampu nije bilo tajnih pritvorskih objekata.

Po kome je Bondstil dobio ime?

Džejms Liroj Bondstil je rođen 18. jula 1947. godine u Džeksonu, Mičigen.

Prijavio se u Marince, sa kojima je bio u Koreji, gde je vreme proveo van borbenih dužnosti. Kada mu je istekao ugovor sa Marincima, prijavio se u Vojsku SAD, gde je služio do penzionisanja 1985. godine.

Bondstil je raspoređen u Vijetnam gde je dobio Medalju časti za akcije 24. maja 1969. godine, blizu An Loka, tokom operacije Toan Thang III.

Tokom svog boravka u Vijetnamu, Bondstil je naučio da govori vijetnamski i mogao je da razlikuje različite regionalne dijalekte.

Nakon što je napustio Vijetnam, Bondstil je bio stacioniran u Zapadnoj Nemačkoj od 1970. do 1973. godine. Takođe je bio stacioniran na brojnim drugim dužnostima do penzionisanja 1985. godine. Ukupno je akumulirao više od 20 godina službe.

Poginuo je mostu preko reke Knik (kasnije nazvanom u njegovu čast) na Glen Hajveju 1987. godine kada se prikolica puna balvana otkačila sa transportnog vozila koje ju je vuklo i udarila u prednji deo njegovog kamioneta.