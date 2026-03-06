- Recimo ja ne idem na skupove koji su svečarskog karaktera, gde se ljudi okupe da bi se videli, družili, pevali, mahali zastavama. Ne vidim da to na bilo koji način ugrožava ovu vlast i ovaj režim. Danas ako napišete bilo kakvu kritiku studentskog pokreta na društvenim mrežama naićićete na siktanje mržnje ogromnog broja ljudi koji tvrde da su protiv ove vlasti. Ne možete da kažete to ćemo rešavati kasnije nakon izbora kad mi pobedimo, kad formiramo vladu onda ćemo da sprovedemo referendum da li ćemo da budemo demokratski uređena evropska država ili možda i nećemo - izjavio je Živkov u emisiji "Bez pardona".

- Znate ja kao birač želim da znam unapred šta vi zastupate da bih se opredelio da li ću da vas podržim ili ne. To da li neki politički akter obelodanjuje ko će mu biti na listi ili neće biti na listi može u nekom periodu da bude deo političke taktike ili strategije. Mislim da je istekao taj period i da je do sad trebalo da budu poznata imena. Meni se čini da to što ih za sada nema ukazuje na neke probleme unutar tog pokreta. Dakle, te apriori i slepe podrške nečemu što ima samo lep naziv i što deluje kao lepa mladost na ulici su odraz naše političke infantilnosti. Obelodanjivanje izbornih lista će neminovno dovesti do jednog broja onih koji će se razočarati jer će shvatiti da to nije ono što su oni mislili i da to nije ono kako su oni zamišljali - zaključio je Živkov.