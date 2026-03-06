OPOZICIONI ANALITIČAR OTKRIO ZAŠTO BLOKADERI KRIJU LISTU: Postoje problemi među njima, nemaju program, traže slepu podršku, sikću mržnju na svaku kritiku!
Sve češće i na opozicionim medijima isplivava prava istina o karakteru i funkcionisanju blokaderskog pokreta, što još bliže objašnjava razloge rasula među njima. Jedan od onih koji je dao prilično preciznu političku dijagnozu blokadera je i opozicioni analitičar Ivan Živkov.
On je objasnio zašto je neodrživo sakrivati takozvanu studentsku listu, ali i program kojim se želi dobiti podrška građana.
- Recimo ja ne idem na skupove koji su svečarskog karaktera, gde se ljudi okupe da bi se videli, družili, pevali, mahali zastavama. Ne vidim da to na bilo koji način ugrožava ovu vlast i ovaj režim. Danas ako napišete bilo kakvu kritiku studentskog pokreta na društvenim mrežama naićićete na siktanje mržnje ogromnog broja ljudi koji tvrde da su protiv ove vlasti. Ne možete da kažete to ćemo rešavati kasnije nakon izbora kad mi pobedimo, kad formiramo vladu onda ćemo da sprovedemo referendum da li ćemo da budemo demokratski uređena evropska država ili možda i nećemo - izjavio je Živkov u emisiji "Bez pardona".
On smatra i da su razlozi za neobelodanjivanje imena na listi više nego jasni.
- Znate ja kao birač želim da znam unapred šta vi zastupate da bih se opredelio da li ću da vas podržim ili ne. To da li neki politički akter obelodanjuje ko će mu biti na listi ili neće biti na listi može u nekom periodu da bude deo političke taktike ili strategije. Mislim da je istekao taj period i da je do sad trebalo da budu poznata imena. Meni se čini da to što ih za sada nema ukazuje na neke probleme unutar tog pokreta. Dakle, te apriori i slepe podrške nečemu što ima samo lep naziv i što deluje kao lepa mladost na ulici su odraz naše političke infantilnosti. Obelodanjivanje izbornih lista će neminovno dovesti do jednog broja onih koji će se razočarati jer će shvatiti da to nije ono što su oni mislili i da to nije ono kako su oni zamišljali - zaključio je Živkov.