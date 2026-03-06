Slušaj vest

- Kuću porodice Vučić u Čipuljiću kod Bugojna spalile su ustaše 1992. godine. Ovu maketu tadašnjeg izgleda spaljenog doma poklonila sam predsedniku za rođendan. Posuta zemlja je doneta baš sa njegovog ognjišta, kao podsetnik na koren, koji niko i nikada ne može da nam iščupa i oduzme - objavila je ministarka na Instagramu.

Na tabli uz maketu piše sledeći tekst:

- Ovu kuću rušili su i palili, ali nisu slomili ono što je u njoj stasavalo. Postoje tvrđave koje nisu građene od kamena, već od karaktera. Iz ovih temelja, iz ovog korena, ponikla je jedna takva tvrđava, koju niko i nikada neće moći da pokori.

