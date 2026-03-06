Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je poseban rođendanski poklon predsedniku Aleksandru Vučiću.
IZ OVIH TEMELJA, IZ OVOG KORENA, POTEKLA JE JEDNA TAKVA TVRĐAVA: Poseban rođendanski poklon ministarke Stamenkovski za predsednika Vučića
- Kuću porodice Vučić u Čipuljiću kod Bugojna spalile su ustaše 1992. godine. Ovu maketu tadašnjeg izgleda spaljenog doma poklonila sam predsedniku za rođendan. Posuta zemlja je doneta baš sa njegovog ognjišta, kao podsetnik na koren, koji niko i nikada ne može da nam iščupa i oduzme - objavila je ministarka na Instagramu.
Na tabli uz maketu piše sledeći tekst:
- Ovu kuću rušili su i palili, ali nisu slomili ono što je u njoj stasavalo. Postoje tvrđave koje nisu građene od kamena, već od karaktera. Iz ovih temelja, iz ovog korena, ponikla je jedna takva tvrđava, koju niko i nikada neće moći da pokori.
