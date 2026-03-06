Slušaj vest

Kancelarija za vezu sa Evrodžastom u Hagu nije ugašena, kako se to navodi u nekim medijima, već je tužiocu – oficiru za vezu Gordani Janićijević istekao šestogodišnji mandat, a Kancelarija će nastaviti sa radom po imenovanju novog oficira za vezu u skladu sa zakonom, potvrdio je izvror Kurira iz pravosuđa.

- Jedini krivac za neupućivanje tužioca, takozvanog oficira za vezu u Eurodžust je Vrhovno javno tužilaštvo koje nije blagovremeno uputilo javni poziv tužiocima da se prijave ukoliko su zainteresovani za tu poziciju - tvrdi naš sagovornik.

Osvrćući se na navode predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića koji tvrdi da je kancelarija Srbije u Evrodžastu “ugašena” i odgovornost za neupućivanje prebacuje na pojedine članove Saveta, naš izvor podseća da je predlog za upućivanje Gordane Janićijević po treći put za redom u Evrodžust 13. februara skinut sa dnevnog reda sednice VST jer nije bila dostavljena potrebna dokumentacija od strane Vrhovnog javnog tužilaštva.

Branko Stamenković

- Pored toga, nije bio upućen ni poziv drugim tužiocima da se jave, a očigledno je Vrhovno javno tužilaštvo namerno nije blagovremeno pokrenulo postupak kako bi dovelo VST u ovu situaciju - smatra sagovornik.

Prema njegovom mišljenju, upitno je i da li Janićijević ima pravo na još jedan mandat, jer Zakon o javnom tužilaštvu iz 2022. godine koji je dobio saglasnost Evropske unije i Venecijanske komisije, kako objašnjava, daje mogućnost samo jednog mandata. On podseća i da prelaznim i završnim odredbama nije predviđena mogućnost drugog mandata, kao što jeste predviđeno za članove Saveta i glavne javne tužioce.

- Trenutno stanje ni na koji način ne ugrožava aktuelne istrage i ne dovodi u pitanje procesuiranje počinilaca teških krivičnih dela i saradnju sa Evrodžastom, na koju se Republika Srbija obavezala zaključivanjem Sporazuma o saradnji sa Evrodžastom iz 2019. godine. Republika Srbija u potpunosti poštuje svoje međunarodno-pravne obaveze i posvećena je borbi protiv svih oblika kriminala, pogotovo teških oblika, kao i saradnji sa drugim državama na suzbijanju prekograničnog kriminala - ističu u Ministarstvu pravde.

Dalje ukazuju i da se međunarodna pravna pomoć na osnovu bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora pruža posredstvom Ministarstva pravde, kao centralnog organa za primenu ovih ugovora i da nisu uočeni problemi u postupanju Ministartstva pravde u obavljanju ovih poslova.

- Samim tim ne može se govoriti o neustavnosti postupanja Ministarstva pravde, imajući u vidu dužnost pravosudnih organa da dostavljaju zamolnice za pružanje međunarodne pravne pomoći preko njega, odnosno da dužnost pravosudnih organa da Ministastvo pravde obaveštavaju o postupanju po bilateralnim ili multilateralnim međunarodnim ugovorima, kako bi kao centralni organ pratio njihovu primenu - navode iz Ministarstva pravde.

Podsetimo, Evrodžast, kao organ EU za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima, sa sedištem u Hagu, osnovan u cilju povećanja efikasnosti saradnje i koordinacije između nadležnih organa država članica EU za istrage i krivično gonjenje počinilaca ozbiljnog prekograničnog i organizovanog kriminala, kao i za unapređenje postupaka pružanja složenih oblika međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima i za ubrzanje postupaka izručenja.

Republika Srbija je u novembru 2019. godine zaključila Sporazum o saradnji sa Evrodžastom.

Njegovim zaključenjem stvoreni su uslovi za čvršću, obavezniju i efikasniju saradnju između Republike Srbije i Evrodžasta u borbi protiv teških oblika međunarodnog kriminala.