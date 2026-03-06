Slušaj vest

Blokaderi su već duže od godinu dana u kampanji dehumanizaciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, ali neki od njih poslednjih dana više ni ne kriju da priželjkuju nasilnu smrt srpskog šefa države!

Tako, nakon što su u Kraljevu uhapšeni dvojica muškarca pod sumnjom da su planirali ubistvo predsednika i njegove porodice, nakon što su blokaderi na skupu u Nišu razapeli na krst lutku sa likom Vučića, a blokaderka Ljiljana Bralović napravila karikaturu od ikone Sveti Gerogije ubija aždaju gde je predstavila blokadera Zlatka Kokanovića kako mačem ubija Vučića, stigla je nova direktna pretnja srpskom predsedniku.

Srđan Škoro, novinar iz redova blokadera, u razgovoru sa Markom Stolicom, nekadašnjim voditeljem muzičkih emisija na trećem programu tadašnje Radio-televizije Beograd, poručio je da će Vučić završiti kao Muamer el Gadafi, lider Libije koji je krvnički ubijen pre 15 godina i nakon čije smrti je Libija potonula u građanski rat, kao i da smo "jako blizu te faze".

- Ajde da kažemo da ta neka druga Srbija pobedi, da studentska lista ili možda neka opoziciona lista uz njih ili neka zajednička pobedi i da sutra, ničim izazvan, predsednik izađe na televiziju i kaže: "Pobedio sam, ćao". I ne prizna izbore i kaže šta me briga. Ja sam pobedio i ne možete mi ništa. Na kraju krajeva ima sve kod sebe, svoje lojaliste, bezbednosne snage, upodobio je sve. Šta ćemo mi? Da ratujemo sa policijom? - upitao je Stolica, koji je sve vreme insinuirao na nekom scenariju u kome Vučić ne samo da gubi izbore, već i ne priznaje nečiju tuđu pobedu.

Na to mu je Srđan Škoro kazao da se "tako mislio i za Miloševića, ali onda se zna kako se to dalje radi".

- To se tačno prepozna kad je stvarni kraj, ovo je sve blizi kraja, ali nije još stvarni kraj... Kao i za MIloševića, sve se otezalo, a kad su rekli (stranci) sad je bilo dosta, tako obrišu Sadama Huseina, Gadafija, Milioševića, koga god hoćeš i tu nema lomljenja. Mi nismo još došli u tu fazu, jako smo blizu te faze - kazao je Škoro.

Srđan Škoro Foto: Filip Plavčić

Smrt libijskog vladara Muamera el Gadafija objavljena je u oktobru 2011. godine. Iako su zvaničnici rekli da je doktor koji je pregledao Gadafijevo telo zaključio da je on pogođen u glavu i stomak, na amaterskom video-snimku se vidi kako je Gadafi povučen za kosu sa poklopca za motor automobila, a zatim se čuju pucnji...

Gadafi je ubijen osam meseci posle početka sukoba i skoro dva meseca nakon što je Nacionalno prelazno veće preuzelo vlast u zemlji, a fotografija krvavog Gadafija napravljena mobilnim telefonom je uskoro obišla i šolkirala ceo svet.

Muamer el Gadafi Foto: AGF s.r.l. / Shutterstock Editorial / Profimedia