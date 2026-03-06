Slušaj vest

Sa njim je razgovarao o jačanju saradnje Srbije i NATO uz očuvanje vojne neutralnosti.

Vučić je tokom razgovora istakao važnost KFOR-a za mir i zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji, uz insistiranje na poštovanju Sporazuma iz Kumanova i Rezolucije 1244.

- Naglasio sam da redovan dijalog i međusobno poverenje ostaju ključ za regionalnu stabilnost i sigurnost - naveo je predsednik Vučić. Istakao je da Srbija ostaje posvećena saradnji kroz program Partnerstvo za mir, uz poštovanje svojih nacionalnih interesa i suvereniteta.

Ne propustitePolitika"SRBIJA OSTAJE POSVEĆENA SARADNJI SA SAVETOM EVROPE" Vučić se sastao sa Berseom: Razgovarali o ključnim izazovima sa kojima se danas suočavaju Evropa i svet
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaSRBIJA BESPLATNO EVAKUIŠE SVOJE GRAĐANE, NEMCI NAPLAĆUJU 500 EVRA PO SEDIŠTU: Vučić pokazao veliku brigu za naše državljane, avion Er Srbije poleteo za Dubai
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaDA LI BONDSTIL MOŽE BITI META IRANSKOG NAPADA?! Stručnjaci za Kurir: Nije sasvim nemoguće, ova američka baza na KiM nalazi se U DOMETU HIPERSONIČNIH RAKETA
bondstil-foto-ap-jan-2015.jpg
Politika"ZNAČAJNO JE ŠTO ĆE VUČIĆ PREDUZETI MERE PROTIV NAGLOG SKOKA CENA GORIVA" Analitičari: Ovakve situacije pokazuju koliko je važno imati državu koja funkcioniše
Aleksandar Vučić.jpg