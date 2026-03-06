Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, u okviru posete Finskoj, razgovarala je danas sa ministrom za evropske poslove i vlasničko upravljanje te zemlje Joakimom Strandom o evropskim integracijama Srbije i podršci Finske na tom putu.

- Ponovila sam da je strateški cilj naše zemlje članstvo u Evropskoj uniji - istakla je Brnabić.

Ona je posetu Helsinkiju počela sastankom sa predsednikom finskog parlamenta Jusijem Hala-ahom.

Predsednica Skupštine je obišla finski parlament, upisala se u knjigu gostiju i prisustvovala plenarnoj sednici.

Ona se sastala i sa ministrom prosvete Finske Andersom Adlerkrojcom.