Slušaj vest

Član Visokog saveta tužilaštva (VST) Boris Pavlović danas je na sednici VST spočitao predsedniku Saveta Branku Stamenkoviću to što uporno, kako je rekao, izigrava portparola tužiocima Borisu Majlatu i Jovani Komnenović koji su izgubili na tužilačkim izborima za članove VST.

- Vi izigravate portparola kolege Majlata i koleginice Komnenović, znam da vam teško pada taj rezulat koji smo ostvarili kolega Milovanović i ja i vidim da vam stalno vam nešto tu smeta - rekao je Pavlović koji je zajedno sa Predragom Milovanovićem pobedom na izborima dobio još jedan mandat u VST.

Sednica VST Izvor: Visoki savet tužilaštva

Povodom Stamenkovićevog komentarisanja njihovih žalbi Ustavnom sudu, koje su podneli jer VST nije doneo odluku o prigovorima na izborni proces pa se žalbe zakonskom pretpostavkom smatraju usvojenim, Pavlović je Stamenkovića podsetio da ga je "prošli put vijao za žalbu - da li sam podneo, da li nisam, da li sam je lažno podneo, nekoj pošti, šta sam uradio"...

- Pa jel stvarno mislite da imam te moći i dalje to ne mogu da zaboravim. Što se tiče vašeg predmeta u Višem tužilaštvu (krivična prijava ministra pravde protiv Stamenkovića, prim. aut.), pa vi ste kukavički pobegli sa megdana i sakrili ste se pod nečijom suknjom. Znate vi to vrlo dobro - zaključio je Pavlović, najverovatnije aludirajući da se Stamenković krije "pod suknjom" vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac.