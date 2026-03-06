ČLAN SAVETA ODBRUSIO PREDSEDNIKU VST: Znam da vam teško pada rezultat tužilačkih izbora, pa izigravate portparola gubitnicima! (VIDEO)
Član Visokog saveta tužilaštva (VST) Boris Pavlović danas je na sednici VST spočitao predsedniku Saveta Branku Stamenkoviću to što uporno, kako je rekao, izigrava portparola tužiocima Borisu Majlatu i Jovani Komnenović koji su izgubili na tužilačkim izborima za članove VST.
- Vi izigravate portparola kolege Majlata i koleginice Komnenović, znam da vam teško pada taj rezulat koji smo ostvarili kolega Milovanović i ja i vidim da vam stalno vam nešto tu smeta - rekao je Pavlović koji je zajedno sa Predragom Milovanovićem pobedom na izborima dobio još jedan mandat u VST.
Povodom Stamenkovićevog komentarisanja njihovih žalbi Ustavnom sudu, koje su podneli jer VST nije doneo odluku o prigovorima na izborni proces pa se žalbe zakonskom pretpostavkom smatraju usvojenim, Pavlović je Stamenkovića podsetio da ga je "prošli put vijao za žalbu - da li sam podneo, da li nisam, da li sam je lažno podneo, nekoj pošti, šta sam uradio"...
- Pa jel stvarno mislite da imam te moći i dalje to ne mogu da zaboravim. Što se tiče vašeg predmeta u Višem tužilaštvu (krivična prijava ministra pravde protiv Stamenkovića, prim. aut.), pa vi ste kukavički pobegli sa megdana i sakrili ste se pod nečijom suknjom. Znate vi to vrlo dobro - zaključio je Pavlović, najverovatnije aludirajući da se Stamenković krije "pod suknjom" vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac.
Podsetimo, Stamenković se nije odazvao pozivu VJT u Beogradu za saslušanje, a Zagorka Dolovac je primenila takozvanu supstituciju kojom je predmet iz VJT u Beogradu predala u rad Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal koje uopšte nije nadležno, ali je njoj poslušno.