Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je doneta odluka da se danas skok cena goriva u maloprodaji ograniči na najviše tri dinara.

Vučić je rekao za Pink da su razmatrali predloge i ministarstava i struke da danas cena dizela u maloprodaji skoči za 15 do 20 dinara a cena benzina nešto manje, ali takođe drastično.

- Doneli smo odluku da maksimalno povećanje cena danas može da bude do tri dinara, da ljudi ne osete, a da mi u narednih sedam dana, do sledećeg petka u potpunosti pripremimo i zakonsku regulativu - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je rekao da postoji zakonsko ograničenje, da mogu maksimalno da smanje akcize 20 odsto, ne može više.

Kako kaže, u narednih sedam dana pripremaju načine kako da država zaštiti svoje stanovništvo.

Kako je dodao, povećanje od tri dinara u Srbiji će biti najmanje povećanje cene bilo gde u svetu.

Naveo je i da želi građanima da kaže da su njegove prognoze bile tačne i da se stvari dešavaju drugačije od onoga o čemu govore i berze i dešavaju se u svetu drugačije od onoga o čemu govore svetski mediji.

- Naime, želim da obavestim građane Srbije da je notorna laž da se nafta normalno izvozi iz zalivskih zemalja, onoga što oni nazivaju GCC (Države članice Saveta za saradnju u Zalivu), dakle, najmoćnijih izvoznika nafte od Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta i mnogih drugih zemalja. Ni jedan tanker nije prošao Ormuski moreuz i Ormuski zaliv. Želim da to ljudi znaju. Reč je o bukvalno neistinama koje se šire u svetskim medijima da bi se napravio privid normalnosti - rekao je Vučić.

Naglasio je da je ogromnanestašica nafte i da je njena cena već sada na 90 dolara za barel.

- Bila je na 65 dolara (Brent Crude) pre samo mesec dana. Ukoliko se ne dogodi ništa oko Ormuskog moreuza za 48 sati ići će do 100 dolara ukoliko se zemlje zaliva, takozvane GCC zemlje dogovore da kažu nema izvoza nafte zbog ogromnog rizika, jer niko neće da plaća osiguranje, niko ne može da garantuje ništa nikome, onda će vam nafta ići do čak 130, možda i do 150 dolara. To znači da ćemo da imamo naftu više nego duplo skuplju nego što smo imali pre samo mesec dana. To bi bio užasan rezultat ovog rata - ukazao je predsednik Vučić.

Dodao je da neki koji učestvuju u tom ratu imaju naftu.

- Ima je Amerika, ima Iran. Mi nemamo i zato ćemo mi da preduzmemo korake - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je rekao da ćemo videti da će najveća šteta biti pretrpljena u Evropi. Kako kaže, najmanje imamo nafte i gasa, svi drugi imaju mnogo više, pa ćemo mi samim tim platiti najvišu cenu.

- Tek ćete da vidite sa kakvim mukama ćemo da se suočimo, zato ćemo da kao država reagujemo snažno i jako, moramo da pronađemo rešenja kako da iz ove teške krize izađemo i zemlju sačuvamo - rekao je Vučić.

Kako kaže, svi se pobiše oko energenata u svetu, dodaje da će u budućnosti to biti i oko vode.

Vučić je rekao da brinu o ljudima, ne samo iz Srbije, već i iz regiona, da posebno gledaju da pomognu tamo gde su mala deca i bolesne starije osobe.

Mene interesuje stabilnost zemlje, dodao je predsednik.

- Za to moramo da se borimo, ta borba biće izrazito teška - kazao je Vučić.

Moramo da se pripremimo da izdržimo još veći udar.

- Vi kupite 100 litara dizela mi vam po litru damo jedan evro. Svakome ćemo rezervoar sa po 100 evra da subvencionišemo.

Moramo da brinemo o kvalitetu života ljudi, dodao je.

- Imamo najvažnija posla oko države, začuđujuće je da stranci toliki interes pokazuju za lokalne izbore. Mislim da su blokaderi veliki favoriti, izašli su sad s listom s Kokanovićem, Đilasova lista je sve Albert Ajnštajn za ove koje su oni stavili na listu. Mislim da je realno da oni pobede u 7 opština, mi u 3. Razumećemo poruku naroda, menjaćemo sebe - rekao je predsednik.

Rekao je da veruje da će Pionirski park uskoro biti otvoren za sve građane, a da su mladići i devojke iz Ćacilenda sačuvali Srbiju od propasti.

Moja predviđanja su pesimistična što se tiče situacije u svetu, rekao je Vučić.