Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje u Vladi nacionalnog jedinstva Države Libije Taherom el-Baurom.

- Prijateljski i sadržajan razgovor sa ministrom spoljnih poslova Libije. Razmenili smo mišljenja o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku - napisao je Vučić na Instagramu.

Konstatovali smo da Srbiju i Libiju povezuje tradicionalno prijateljstvo i višedecenijska saradnja, na koju smo ponosni, dodao je predsednik.

- Poseban akcenat stavili smo na ekonomske teme i mogućnosti da obnovimo i proširimo privrednu saradnju, imajući u vidu potencijale u energetici i drugim sektorima od obostranog interesa. Saglasili smo se da u narednom periodu dodatno intenziviramo politički dijalog čime bismo unapredili sveobuhvatne bilateralne odnose - naglasio je Vučić.

Izrazio sam zahvalnost Libiji na doslednom stavu po pitanju poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, što predstavlja potvrdu privrženosti temeljnim normama međunarodnog poretka, dodao je on.

- Takođe sam zahvalio na potvrdi učešća Libije na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, uveren da će njihovo prisustvo biti snažan podsticaj povezivanju naših privrednika i novim investicionim prilikama - podvukao je predsednik.

