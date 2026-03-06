Slušaj vest

Dejan Bagarić, blokader koji je planirao državni udar u Srbiji, pozvao je građane naše zemlje da dođu u Hrvatsku, uprkos tome što je prema "semaforu" Ministarstva spoljnih poslova ova država označena narandžastom bojom.

- Hrvatska je bezbedna zemlja i ako ste planirali da putujete u Hrvatsku, slobodno dođite. Javite se ukoliko ste u okolini Zadra. A za Informer i ekipu, to što se ovde lepo osećam ne znači da ću ostati ovde, vraćam se čim budem mogao da se vratim i onda ćemo se ćerati dalje - rekao je Baragić.

Podsetimo, ministarstvo spoljnih poslova objavilo je na svom sajtu takozvani "semafor" - sa savetima za putovanja, na kojem su sve zemlje sveta svrstane u četiri kategorije - od zelene do crvene, u skladu sa procenom bezbednosnih rizika.

Državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Nevena Jovanović ranije danas objasnila je da kategorizacija ne nosi nikakvu vrstu političke poruke, ali da građanima Srbije treba da predoči sve eventualne rizike na koje mogu naići i upozori na eventualne incidente koji bi mogli da se dogode.