Istakao je da to samo govori da se brutalno mešaju u naše unutrašnje stvari.

- Za mene je začuđujuće da stranci toliki interes pokazuju za lokalne izbore i to govori da njihova umešanost u naše unutrašnje stvari i poslove nikada nije prestajala i da su uvek ne pokazivali samo interes, već se brutalno mešali u naše stvari - rekao je predsednik Aleksandar Vučić za Pink odgovarajući na pitanje da prokomentariše veliku zainteresovanost stranaca za lokalne izbore koji će biti održani 29. marta u 10 lokalnih samouprava.

Svi su navalili, kako je rekao, pa se nekako slučajno nađu baš u mestima gde se održavaju ti izbori.

- Nije važno, nek potroše nešto para u kafani, dobro za naš BDP i to je to - dodao je predsednik.

Na pitanje kakve su šanse SNS na tim izborima, Vučić je rekao da trenutno nema snage da se bavi tim, pošto će se, kako je istakao, narednih dana baviti važnim poslovima za državu.

- Sada imamo najvažnija posla oko države i državnih stvari i poslova - rekao je on.

Dodao je da misli da su blokaderi veliki favoriti na predstojećim lokalnim izborima.

- Oni su sad izašli s ovom fascinantnom listom Kokanovićem i ostalima, mislim da nam to pruža pomalo šansu da ljudi mogu da vide ko su ti "neiskvareni" likovi, ti "čisti" likovi i tako dalje, pa Đilasova lista, to je sve Ajnštajn do Ajnštajna u odnosu na ove koje su oni stavili na ovu listu. A znate šta mislim o Đilasovoj listi i partiji. Dakle, mislim da nam daju malo nadu, oni su i dalje favoriti, mislim da je realno da oni pobede u sedam opština, a mi u tri, ali borićemo se. Mi ćemo pokušati i dati sve od sebe da građanima obezbedimo dobar život u svih deset opština i da dobijemo pravo na odgovornost u naredne četiri godine - naveo je Vučić.

Dodao je da šta god da bude na izborima, da li četiri prema šest, pet prema pet, uvek će razumeti poruku naroda.