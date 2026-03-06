DA LI OVO ZAHTEVAJU BLOKADERI? Vreme piše o srpskom i nemačkom modelu, traže da država naplaćuje evakuaciju naših državljana
Zanimljivo je pisanje lista Vreme, koji već više od godinu dana čvrsto stoji na blokaderskoj strani.
Naime, Nemanja Rujević, novinar tog lista, objavio je tekst o činjenjici na Nemačka naplaćuje evakuaciju svojih građana 500 evra po sedištu u avionu.
- Kad neko neposredno pred rat ode da se sunča i šopinguje u Dubai – da li država treba da ga besplatno izbavi odande? Nemci kažu ne, Srbi kažu da - napisao je on na tviteru.
U tekstu Vremena se maltene zahteva da država počne da naplaćuje našim državljanima povratak u zemlji iz ratom zahvaćenog Zaliva.
- I tada, tokom korone, bila je slična priča – upozorenje da se ne putuje, a onda zatvaranje vazdušnog prostora pa kuknjava da država izbavi ljude sa plaže. Srbija je, doduše, i tada bila široke ruke – mogao se besplatno i odmah vakcinisati svako ko navrati. Tako se i sada letovima Er Srbije prevoze i oni koji nisu državljani. Sa jedne strane, to je humano. Sa druge strane, to plaćaju građani Srbije - piše u tekstu Vremena.