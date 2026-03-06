Slušaj vest

Zanimljivo je pisanje lista Vreme, koji već više od godinu dana čvrsto stoji na blokaderskoj strani.

Naime, Nemanja Rujević, novinar tog lista, objavio je tekst o činjenjici na Nemačka naplaćuje evakuaciju svojih građana 500 evra po sedištu u avionu.

- Kad neko neposredno pred rat ode da se sunča i šopinguje u Dubai – da li država treba da ga besplatno izbavi odande? Nemci kažu ne, Srbi kažu da - napisao je on na tviteru.

U tekstu Vremena se maltene zahteva da država počne da naplaćuje našim državljanima povratak u zemlji iz ratom zahvaćenog Zaliva.

- I tada, tokom korone, bila je slična priča – upozorenje da se ne putuje, a onda zatvaranje vazdušnog prostora pa kuknjava da država izbavi ljude sa plaže. Srbija je, doduše, i tada bila široke ruke – mogao se besplatno i odmah vakcinisati svako ko navrati. Tako se i sada letovima Er Srbije prevoze i oni koji nisu državljani. Sa jedne strane, to je humano. Sa druge strane, to plaćaju građani Srbije - piše u tekstu Vremena.

