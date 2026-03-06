- Kad neko neposredno pred rat ode da se sunča i šopinguje u Dubai – da li država treba da ga besplatno izbavi odande? Nemci kažu ne, Srbi kažu da - napisao je on na tviteru.

- I tada, tokom korone, bila je slična priča – upozorenje da se ne putuje, a onda zatvaranje vazdušnog prostora pa kuknjava da država izbavi ljude sa plaže. Srbija je, doduše, i tada bila široke ruke – mogao se besplatno i odmah vakcinisati svako ko navrati. Tako se i sada letovima Er Srbije prevoze i oni koji nisu državljani. Sa jedne strane, to je humano. Sa druge strane, to plaćaju građani Srbije - piše u tekstu Vremena.