Slušaj vest

Socijalno – ekonomski savet Republike Srbije izražava duboku zabrinutost povodom najave samoproglašenih vlasti u Prištini da od 15. marta otpočnu primenu takozvanih zakona o strancima i motornim vozilima, čije bi sprovođenje moglo proizvesti dalekosežne i izuzetno štetne posledice po srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Primena ovih diskriminatornih propisa direktno bi dovela u pitanje položaj i opstanak više desetina hiljada Srba i njihovih porodica, koje žive i rade na prostoru Kosova i Metohije. Ovakve mere ugrožavaju osnovna ljudska i građanska prava, uključujući pravo na rad, pravo na slobodu kretanja, pravo na porodični život, kao i pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju.

Socijalno – ekonomski savet posebno ističe da svaki pokušaj ukidanja ili ograničenja ovih prava predstavlja direktan udar na egzistenciju srpskog stanovništva i funkcionisanje pre svega zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

SES upozorava da je reč o merama koje, u svojoj suštini, pokazuju nameru da se administrativnim sredstvima stvore uslovi za trajno iseljavanje Srba sa prostora Kosova i Metohije, što predstavlja ozbiljnu pretnju opstanku i bezbednosti srpskog naroda na tim prostorima.

Socijalno–ekonomski savet poziva sve relevantne međunarodne aktere da bez odlaganja reaguju, spreče primenu mera koje produbljuju nestabilnost i obezbede poštovanje osnovnih ljudskih prava i bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja