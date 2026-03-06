Slušaj vest

Našoj zemlji je u Finskoj ukazana velika čast i poštovanje! Naime, svi poslanici finskog parlamenta ustali su i aplauzom pozdravili predsednicu Narodne skupštine Srbije Anu Brnabić.

Time su pokazali koliko poštovanje imaju prema našoj zemlji.

- Od srca se zahvaljujem svim poslanicima finskog parlamenta na izuzetnom gostoprimstvu i poštovanju koje su pokazali prema Srbiji. Bilo mi je zadovoljstvo da posetim Helsinki i hvala vam na ovakvoj dobrodošlici! - napisala je Brnabić na Instagramu.

Podsetimo, predsednica Skupštine je obišla finski parlament, upisala se u knjigu gostiju i prisustvovala plenarnoj sednici.

Ona se prethodno sastala sa ministrom za evropske poslove i vlasničko upravljanje te zemlje Joakimom Strandom i ministrom prosvete Finske Andersom Adlerkrojcom.

Posetu Helsinkiju počela je sastankom sa predsednikom finskog parlamenta Jusijem Hala-ahom.

Ne propustitePolitika"STRATEŠKI CILJ SRBIJE JE ČLANSTVO U EVROPSKOJ UNIJI": Brnabić u Helsinkiju sa ministrom Strandom
Brnabic.jpg
PolitikaBRNABIĆ U ZVANIČNOJ POSETI FINSKOJ: Sastala se sa predsednikom parlamenta
Ana Brnabić (1).jpeg
Politika"IDIOTSKI KOMENTARI, JURENJE LAJKOVA, BEZ IKAKVOG SMISLA I IDEJE" Ana Brnabić odgovorila Ponošu: Bukvalno je sebe opisao - influenserka
IMG-20251001-WA0046.jpg
Politika"A, DA, VUČIĆ JE KRIV" Brnabić pravo u metu posle evakuacije iz Dubaija: Bravo za Srbiju i Er Srbiju! Ko beše kriv što Er Srbija postoji?
Ana Brnabić