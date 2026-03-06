Slušaj vest

Posle svih bizarnih događaja koje u poslednje vreme proizvode blokaderi nemoguće je sakriti pravi karakter onih koji ih vode. Čak i kad ih brane, blokaderi zapravo otkrivaju još neverovatnije stvari koje se sad graniče bukvalno i sa ludilom.

Najbolji primer za to je lažni ekolog Zlatko Kokanović, odnosno objašnjenje njegovih postupaka koje javno iznosi njegova advokatica Sara El Sarag koja je nagovestila da bi njegova odbrana pred sudom trebalo da se temelji na neuračunljivosti?!

Zlatko Kokanović je, podsetimo, uhapšen 1. marta kada je sa grupom poljoprivrednika pokušao da blokira granični prelaz ka Bosni i Hercegovini i tom prilikom su povređena dva policajca. Osnovni sud u Loznici saopštio je da je Kokanoviću određen pritvor do 30 dana zbog napada na službeno lice i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Na pitanje novinara da li je moguće da Zlatko Kokanović nije znao da ako traktorima krene na granični prelaz jedino što može da bude epilog je hapšenje, njegova advokatica Sara El Sarag je progovorila o njegovoj neuračunljivosti, ali i priznala da je sigurno znao šta su posledice.

- Ja sam sigurna da je on svestan toga... Verujem da on nije razmišljao u tom trenutku tako da bi možda i pitanje njegove uračunljivosti u tom trenutku dovela u pitanje. Ali,, toliko je advokata oko njega da je sigurno znao koje su posledice - izjavila je Kokanovićeva advokatica.

Ovakvo ruganje zakonima i olako relativizovanje krivičnih dela nameće ozbiljno pitanje o tome ko sve među blokaderima pretenduje da dođe neku odgovornu političku ili čak državnu funkciju. Jesu li osobe koje su zaista neuračunljive ili pak spremne da priznanjem neuračunljivosti izbegnu posledice svojih dela dostojne da budu bilo šta u društvu kojem pripadamo?

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da blokaderi treba dobro da se zamisle kome veruju da ih vodi, a to isto treba da urade i svi građani koji odgovorno brinu ko sutra može da dođe na vlast.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- I takvi hoće da vode državu. Dobro je što ovakve stvari izlaze na videlo i da građani preventivno sagledaju sve. Stanovništvo Srbije treba da se suoči sa onim što stoji iza blokadera. To je realna ponuda koju imaju blokaderi. Stvari su potpuno jasne, samo treba da analiziramo Kokanovićevu minorost, bizarnost, apsurd, nekulturu, odsustvo minimuma moralne svesti i savesti, razboritost, vrednosno rasuđivanje... A zamislite on nije jedini takav među njima. E, takvi sve vreme pokušavaju da destabilizuju društvo i ugroze nacionalnu bezbednost sigurnost. To je potpuno odsustvo racionalnog i moralnog u politici, a neke dimenzije njihovog delovanja zadiru i u medicinsku sferu. Očekujem još gore stvari od ovih što Kokanović radi i ko zna ko će se sve pojaviti na toj njihovoj listi. Ove njihove perjanice ne bi mogle da budu ni u nekom mesnom odboru a kamoli da se bave nekom vrhunskom državnom politikom - ocenjuje Petričković.