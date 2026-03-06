Slušaj vest

Troje javnih tužilaca koji se iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) vraćaju u svoja matična tužilaštva jer Visoki savet tužilaštva (VST) nije doneo odluku o njihovom upučivanju u skladu sa izmenama seta zakona, uopšte nemaju nijednu pravosnažnu presudu, a jedan od njih nema čak niti jednu istragu!

Svo troje su bili upućeni diskrecionom odlukom Vrhovne javne tužiteljke po njenim merilima lojalnosti i poslušnosti za duplo veće plate i duplo manje posla!

Tužilac Dragoljub Milovanović upućen je odlukom vrhovne tužiteljke u novembru prošle godine i još nema nijednu istragu.

Foto: Printskrin

Tužiteljka Irena Bjeloš, kako saznajemo, ima svega nekoliko istraga i suđenja i nijednu pravosnažnu presudu, a već pet godina je upućena u JTOK na duplo veću platu od koje primaju njene kolege u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u koje će se vratiti sledećeg utorka.

Tužilac Aleksandar Barac koji je upućen u JTOK prošle godine iz VJT u Novom Sadu ima u radu samo dve istrage, od kojih se jedna tiče sumnji o nepravilnostima u vezi sa finansiranjem rekostrukcije pruge Novi Sad - Subotica.

Foto: Printskrin

Ova istraga se ne bavi padom nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu , kako se to lažno plasira u delu javnosti, već kako smo naveli, finasiranjem pruge.

Istragu uzroka pada nadstrešnice koji je za posledicu imao smrt 16 ljudi vodi VJT u Novom Sadu zbog krivičnog dela – Teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu podiglo optužnicu protiv troje okrivljenih zbog sumnje da su koruptivnim radnjama, odnosno nesavesnim radom doprineli nastanku navedene posledice.

Foto: Printskrin

Podsetimo, ovi tužioci u inače kao deo Kolegijuma JTOK nedavno samo sebi dali “saglasnost” za upućivanje, kršeći tako Zakon o javnom tužilaštvu.

Zakon ne propisuje "saglasnost Kolegijuma", koji u ovom slučaju podseća na nepostojeći "plenum", već samo “mišljenje” glavnog javnog tužioca tužilaštva u koje se upućivanje vrši.