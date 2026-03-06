Slušaj vest

Prošle nedelje sam bila u Danskoj, pre toga u Estoniji, pre toga u Švedskoj, u Letoniji, u Holandiji. Dakle u onim zemljama koje nekada ne gledaju blagonaklono prema Srbiji i našim evropskim integracijama.

Kaže da je bilo važno da poseti te zemlje, i da je morala da bude izvedena ova diplomatska ofanziva zato što ima toliko ljudi iz Srbije koji idu po evropskim prestonicama da govore negativno o Srbiji.

- Važno je da mi kao predstavnici vlasti idemo i da govorimo pozitivno o Srbiji, da branimo našu zemlju i da se borimo za Srbiju. Ja nastavljam borbu za Srbiju, i planiram da nastavim da radim ovo. Mislim da se često neke od evropskih prestonica ne postavljaju dovoljno fer prema Srbiji, ali na nama je da to ispravimo, a ne da sedimo kući i da se žalimo i kukamo. Borimo se za Srbiju i borba za Srbiju se nastavlja. To je glavna razlika između nas i blokadera. Mi idemo i borimo se za Srbiju, a oni idu po evropskim prestonicama i govore sve najgore o svojoj zemlji - kazala je Ana Brnabić.

Predsednica Skupštine je istakla da je neophodno da parlamentarci podrže ono što radi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Koliko sutra će predsednik predstaviti plan za nadalje, da vidimo šta treba da uradimo da bi Srbija nastavila da jača u ovim potpuno ludim vremenima u svetu. Zato je meni i ovde i u Estoniji bilo važno da vidim kako možemo više da sarađujemo u oblasti obrazovanja, ali i digitalizaciji, upotrebi AI, robotici, savremenim tehnologijama - naglasila je ona.

